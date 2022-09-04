У Зеленского признались, кто станет основой второй волны контрнаступления ВСУ

Кто станет основой контрнаступления ВСУ / Коллаж УНИАН

Основой второй волны контрнаступления ВСУ станут украинские военные, которых в данный момент обучают иностранные инструкторы, говорится в заявлении советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире Фейгин Live.

"Хорошо обученный пехотинец дороже HIMARSа, базово обученный. И те, кого готовят сейчас в Англии финские, датские, шведские, канадские и английские инструкторы, вот они, эти товарищи и будут основой второй волны наступления. И они будут подготовлены лучше российских "зк" (заключенных - ред.) и нанятых военных пенсионеров и прочих, кого неделю готовят и сразу кидают в бой, и которые массово гибнут как мухи", - отметил Арестович.

Контрнаступление ВСУ на юге

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ВСУ 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что на Херсонщине оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя.

Позже в ВСУ призвали к тишине на информационном фронте относительно распространения информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявили в украинских Вооруженных силах.

В британской разведке подтвердили, что Украина уже достигла определенных успехов во время наступления на российских оккупантов на юге. Так, ВСУ удалось отодвинуть линию фронта в некоторых районах на определенное расстояние.

2 сентября в ОК "Юг" рассказали, что на юге продолжаются позиционные бои, целью которых является улучшение положения по линии фронта. Украинские воины в этот день нанесли успешные удары по паромной переправе близ села Львово и по двум районам сосредоточения сил и средств противника. ВСУ удалось нарушить логистику российских оккупантов.

В ВСУ отметили, что оккупанты уже не могут подтягивать свои резервы на захваченные территории Херсонщины – была подорвана их логистика. У захватчиков еще остались некоторые транспортные пути, по которым они могут двигаться, однако все они находятся под огневым контролем ВСУ.

По информации Алексея Арестовича, российские оккупанты 2 сентября впервые после удара ВСУ по одному из спецподразделений не посчитали своих убитых.

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