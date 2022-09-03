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Зашкаливающие потери: россияне после удара ВСУ впервые не подсчитали убитых - Арестович

3 сентября 2022, 23:51

2 сентября ВСУ накрыли много российских военных, но после этого военное командование страны-агрессора не подсчитало убитых, сказал советник ОП.

Арестович, оккупанты
Арестович поведал о потерях оккупантов / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Российские оккупанты вчера, 2 сентября, впервые после удара ВСУ по одному из спецподразделений впервые не посчитали своих убитых, говорится в заявлении советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире Фейгин LIVE.

"Зафиксирован один интересный случай. Вчера накрыли очень много российских военных в одном расположении. По некоторым данным, это была база одного из спецподразделений… Впервые отмечен случай, когда российское командование не посчитало убитых, команда была. Возможно, это было связано с тем, что они ожидали повторного удара, но команда была загрузить и вывозить, не считая физически. Зашкаливающие потери", - отметил Арестович.

Контрнаступление ВСУ на юге

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ВСУ 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что на Херсонщине оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя.

Позже в ВСУ призвали к тишине на информационном фронте относительно распространения информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявили в украинских Вооруженных силах.

В британской разведке подтвердили, что Украина уже достигла определенных успехов во время наступления на российских оккупантов на юге. Так, ВСУ удалось отодвинуть линию фронта в некоторых районах на определенное расстояние.

2 сентября в ОК "Юг" рассказали, что на юге продолжаются позиционные бои, целью которых является улучшение положения по линии фронта. Украинские воины в этот день нанесли успешные удары по паромной переправе близ села Львово и по двум районам сосредоточения сил и средств противника. ВСУ удалось нарушить логистику российских оккупантов.

В ВСУ отметили, что оккупанты уже не могут подтягивать свои резервы на захваченные территории Херсонщины – была подорвана их логистика. У захватчиков еще остались некоторые транспортные пути, по которым они могут двигаться, однако все они находятся под огневым контролем ВСУ.

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война в Украине военная агрессия РФ Алексей Арестович
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