Оккупантов на Херсонщине отрезали от резервов, логистика войск РФ подорвана – ВСУ

Оккупантов на Херсонщине отрезали от резервов, логистика войск РФ подорвана/ Генштаб ВСУ

Вследствие успешных действий Вооруженных сил Украины оккупанты уже не могут подтягивать свои резервы на захваченные территории Херсонщины.

ВСУ подорвали логистику российских захватчиков. Об этом заявила руководительница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что в регионе еще есть некоторые транспортные пути, которые российские захватчики гипотетически могут использовать для движения. Однако сделать им это будет трудно, ведь все эти пути находятся под огневым контролем украинских Вооруженных сил.

Воины ВСУ регулярно метко бьют по складам боеприпасов врага и их понтонным переправам на юге, уничтожая эти объекты. Таким образом была очень сильно подорвана логистика российских оккупантов, и теперь они не могут перебрасывать на помощь своим войскам резервы.

Контрнаступление ВСУ на юге

ВСУ 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что на Херсонщине оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя.

Позже в ВСУ призвали к тишине на информационном фронте относительно распространения информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявили в украинских Вооруженных силах.

В британской разведке подтвердили, что Украина уже достигла определенных успехов во время наступления на российских оккупантов на юге. Так, ВСУ удалось отодвинуть линию фронта в некоторых районах на определенное расстояние.

2 сентября в ОК "Юг" рассказали, что на юге продолжаются позиционные бои, целью которых является улучшение положения по линии фронта. Украинские воины в этот день нанесли успешные удары по паромной переправе близ села Львове и по двум районам сосредоточения сил и средств противника. ВСУ удалось нарушить логистику российских оккупантов.

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