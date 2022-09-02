Фантазер-вояка: Шойгу похвастался уже четвертым мнимым "захватом" поселка Пески на Донбассе

Сергей Шойгу / Reuters

Руководитель русского Министерства обороны Сергей Шойгу, который впал в немилость в Кремле из-за постоянных провалов русских оккупантов в Украине, решил порадовать российского диктатора Владимира Путина мнимым долгожданным "достижением" ‒ якобы агрессоры снова взяли поселок Пески в Донецкой области. Именно так Шойгу процитировали русские пропагандистские СМИ.

При этом за последние недели кремлевская пропаганда сообщала о "захвате" данного населенного пункта уже три раза. То бишь сейчас Пески устами Шойгу оказались "захвачены" уже в четвертый раз.

Как говорят военные эксперты, дело обстоит так. После каждого раза, когда русские оккупанты с боями входят в Пески, украинские военные дают им жесткий отпор.

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После этого оккупанты отходят. И им приходится повторять попытки захвата поселка. А это, в свою очередь, и дает Шойгу возможность пребывать в фантазиях и хвастать все новыми и новыми "победами".

Напомним, ранее Центре при Совете национальной безопасности и обороны со ссылкой на британскую разведку рассказали - Шойгу отстранен от руководства оккупационными войсками в Украине из-за невыполнения "задач".

Как утверждают эксперты, ссылаясь на источники, близкие к военному командованию РФ, Шойгу пока не отправлен в отставку, поскольку Путин в сложные времена не хочет менять министра обороны. Но как только появится альтернативная кандидатура, Шойгу будет уволен.

До того в Минобороны Британии утверждали - российские офицеры и солдаты, имеющие собственный опыт войны, вероятно, регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и отсутствующее руководство.

"Вероятно, Шойгу долго пытался преодолеть свою репутацию человека, не имеющего значительного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и Министерстве чрезвычайных ситуаций", - говорили британцы.

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