Путин нашел нового "любимчика": кто занял место бывшего "фаворита" диктатора Шойгу

У Путина появился новый "любимчик" - журналист / скриншот

Российский диктатор Владимир Путин отвернулся от своего министра обороны Сергея Шойгу, он перестал быть "фаворитом" и выбрал себе нового "любимчика" - главу Росгвардии Виктора Золотова, сообщает в новом видео журналист Роман Цимбалюк.

По мнению представителя СМИ, Золотов уже выступил перед Путиным с докладом, в котором рассказал о роли Росгвардии в полномасштабном вторжении РФ в Украину. По словам Цимбалюка, слова Золотова о многом говорят.

"Из этого доклада следует, что теперь даже не "кадыровцы" являются главными "подносителями победы" Путину", - отметил журналист.

Он напомнил также о том, как росгвардейцев "тепло встретили" в Украине, когда те оказались под Харьковом. По словам журналиста, российских военных на нашей земле ждет только смерть.

По словам Цимбалюка, теперь "носителями победы" являются не "кадыровцы".

Золотов, как заявил Цимбалюк, является "кремлевским старцем" и он едва ли сможет поднять шансы Росгвардии на выживание. В своем докладе, к слову, он совсем не говорил о Шойгу. Это значит, что министра обороны попросту "вычеркнули" и теперь он "плачет где-то в сторонке", резюмировал журналист.

Ранее в СНБО сообщили о том, что Владимир Путинотправит в отставку министра обороны Сергея Шойгу после того, как ему будет найдена замена. Пока, в трудный момент, Путин не планирует менять главу военного ведомства. Именно Шойгу говорил Путину, что власть в Киеве находится в шатком положении, а регионы Украины якобы сдадутся России. Задача оккупировать столицу за три дня не была выполнена. Шойгу отстранен от руководства войсками в Украине, Путина информируют командиры, которые отвечают за ведение боевых действий.

Ранее в в британской разведке ранее заявили, что министра обороны России Сергея Шойгу фактически отстранили от руководства войсками в Украине по причине отсутствия существенного продвижения оккупантов. Разведчики утверждают, что российские солдаты и офицеры регулярно высмеивают Шойгу, у которого нет значительного военного опыта.

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