Путин отстранил Шойгу, над которым смеются российские солдаты - британская разведка

Владимир Путин отстранил Сергея Шойгу / скриншот

Министр обороны РФ Сергей Шойгу оказался в немилости у президента Владимира Путина из-за отсутствия успехов на поле боя.

Как сообщила британская разведка, Шойгу теперь отстранен от российского руководства, а оперативные командующие напрямую информируют президента Путина о ходе войны.

В Минобороны Британии утверждают, российские офицеры и солдаты, имеющие собственный опыт войны, вероятно регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и отсутствующее руководство, поскольку прогресс России остановился.

Видео дня

"Вероятно, Шойгу долго пытался преодолеть свою репутацию человека, не имеющего значительного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и Министерстве чрезвычайных ситуаций", - говорится в обзоре.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в День Независимости Украины 24 августа снова повторил свое заявление, что якобы страна-агрессор Россия сознательно замедляет темпы наступления своей армии в Украине, потому что хочет уменьшить количество жертв среди гражданских.

При этом он пофантазировал, якобы российские оккупанты "придерживаются норм гуманитарного" права во время войны в Украине.

Также сообщалось, что министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу разразился заявлением, согласно которому оккупация Донбасса якобы идет по четко определенному захватчиками плану. Такое заявление он сделал, комментируя захват шести маленьких сел.

Читайте также: