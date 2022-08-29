Путин отстранил Шойгу, над которым смеются российские солдаты - британская разведка

Шойгу отстранен от российского руководства, а оперативные командующие напрямую информируют президента Путина о ходе войны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу оказался в немилости у президента Владимира Путина из-за отсутствия успехов на поле боя.
Как сообщила британская разведка, Шойгу теперь отстранен от российского руководства, а оперативные командующие напрямую информируют президента Путина о ходе войны.
В Минобороны Британии утверждают, российские офицеры и солдаты, имеющие собственный опыт войны, вероятно регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и отсутствующее руководство, поскольку прогресс России остановился.
"Вероятно, Шойгу долго пытался преодолеть свою репутацию человека, не имеющего значительного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и Министерстве чрезвычайных ситуаций", - говорится в обзоре.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в День Независимости Украины 24 августа снова повторил свое заявление, что якобы страна-агрессор Россия сознательно замедляет темпы наступления своей армии в Украине, потому что хочет уменьшить количество жертв среди гражданских.
При этом он пофантазировал, якобы российские оккупанты "придерживаются норм гуманитарного" права во время войны в Украине.
Также сообщалось, что министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу разразился заявлением, согласно которому оккупация Донбасса якобы идет по четко определенному захватчиками плану. Такое заявление он сделал, комментируя захват шести маленьких сел.
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