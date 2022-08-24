"РФ специально тормозит наступление": Шойгу зашкварился лживым заявлением в День Независимости Украины

Шойгу зашкварился лживым заявлением в День Независимости Украины/ Reuters

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в День Независимости Украины 24 августа снова повторил свое заявление, что якобы страна-агрессор Россия сознательно замедляет темпы наступления своей армии в Украине, потому что хочет уменьшить количество жертв среди гражданских.

При этом он пофантазировал, якобы российские оккупанты "придерживаются норм гуманитарного" права во время войны в Украине. Об этом Шойгу сказал на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества 24 августа. Его слова процитировали российские пропагандистские СМИ.

"Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины – пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается всё, чтобы избежать жертв среди мирных граждан, безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно", – цинично заявил Шойгу, проигнорировав большое количество жертв среди мирного населения в Украине из-за российского вторжения.

И на этом лживые заявления путинского министра не закончились – Шойгу также наврал, якобы оккупанты пытаются "наладить мирную жизнь" на территориях, которые они захватили. Они якобы предоставляют местным жителям гуманитарную помощь, восстанавливают инфраструктуру и системы жизнеобеспечения.

При этом Шойгу перевел стрелки на украинскую армию, безосновательно обвинив украинских военных в том, что они якобы "применяют тактику выжженной земли, грубо нарушают международные нормы, действуют как террористы".

Напомним, министр обороны страны-агрессора РФ Шойгу уже делал подобное заявление в мае пытаясь убедить всех, что РФ "заведомо замедляет наступление своих войск в Украине, чтобы "дать возможность эвакуироваться мирным жителям".

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лицемерно поздравил Украину с Днем Независимости после того, как позволил российскому диктатору Владимиру Путину напасть на наше государство со своей территории и бомбить Украину ракетами.

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