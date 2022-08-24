Крым празднует День Независимости Украины: патриоты "украсили" улицы Севастополя

Крым празднует День Независимости Украины / скриншот

Украинцы в Крыму поздравили жителей на полуострове с Днем Независимости. Также они передали "приветы" оккупантам и их пособникам.

В городе и его окрестностях начали появляться листовки, на которых четко указано, что Украина и Крым являются одним целым, сами изображения раскрашены национальными цветами, а на них поздравления : "С Днем Независимости, Украина".

Листовки расклеивали на столбах, стенах зданий и даже заклеивали ими пропагандистские постеры.

Постеры в Крыму / соцсети

Кроме того, украинские патриоты подготовили также "поздравительную открытку" и оккупантам, которые захватили полуостров, но уже с другим сообщениями, намекая, где им место и повторяя, что Крым является украинским.

Постеры в Крыму / соцсети

Ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что украинский народ и украинская армия согласны в том, что вопрос с Крымом и Донбассом нужно решать здесь и сейчас.

"Готовности идти на какие-либо уступки либо в отношении Крыма, либо в отношении ОРДЛО я не вижу. Это означает, что речь идет о деоккупации всей территории, включая Крым", - заявил Загородний.

Также сообщалось, что армия США собирается подписать контракт на поставку для нужд Украины 10 дальнобойных дронов-камикадзе Switchblade 600. Такие беспилотники могут атаковать вражеские объекты на расстоянии 40 километров.

Дроны наверняка станут полезными для ВСУ, которые, как утверждают в Штатах, готовят наступление на оккупированные Россией Херсон и Крым.

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