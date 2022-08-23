"Речь идет о деоккупации всей территории, включая Крым": эксперт назвал единственный исход войны

Война в Украине, Тарас Загородний / скриншот, УНИАН

Украина сделает все, чтобы вернуть себе все оккупированные Россией территории, включая Крым и Донбасс.

Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Он отметил, что украинский народ и украинская армия согласны в том, что этот вопрос нужно решать здесь и сейчас.

"Готовности идти на какие-либо уступки либо в отношении Крыма, либо в отношении ОРДЛО я не вижу. Это означает, что речь идет о деоккупации всей территории, включая Крым", - заявил Загородний.

Также он добавил, что эту войну нельзя оставлять детям, поскольку это война на выживание, и Россия не остановится.

"Соответственно, пока в украинском обществе сохраняется такой консенсус, под завершением войны подразумевается деоккупация всей украинской территории", - подытожил эксперт.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от русских захватчиков. В то же время на страну-агрессора Россию ждет довольно печальная для нее судьба – в будущем это государство распадется. Это может произойти в следующие 5-7 лет, считает Данилов.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что 50 реактивных систем залпового огня HIMARS могли бы изменить ход войны. Он отметил, что стоимость одной системы HIMARS – $4 млн. стоимость 50 систем – $200 млн + боеприпасы.

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