По пессимистическому сценарию война в Украине закончится летом 2023 года – Тарас Загородний

Путин проиграл, и удары по Крыму – Армагеддон для России / УНИАН, Reuters, YouTube

День Независимости Украины на этот раз совпадает с важным рубежом – 24 августа будет ровно полгода с начала полномасштабной войны России против Украины.

Россия, намеревавшаяся взять Киев за три дня и легко захватить всю Украину, за эти шесть месяцев не одержала ни одной существенной победы. И сегодня российские войска топчутся на месте. При этом единственный областной центр, захваченный после 24 февраля – Херсон – благодаря усилиям ВСУ грозит медленно уплыть из рук оккупантов.

Более того, даже аннексированный Крым оказался не таким уж неприкосновенным, как уверяла на протяжении всех лет его оккупации Россия – теперь и там регулярно раздаются взрывы на военных объектах.

Об итогах шести месяцев войны с Россией и прогнозах о сроках ее завершения Главред говорил с политическим и экономическим экспертом Тарасом Загородним.

Каковы, с вашей точки зрения, главные итоги шести месяцев войны? Как изменились аппетиты и цели России относительно Украины за это время, а также наша способность защищаться и противостоять РФ, наши позиции и уровень поддержки Украины союзниками?

Цели России в ее войне против Украины остаются теми же, что и были. Идет война на выживание. Россию не интересует промежуточный результат – ее интересует уничтожение Украины как государства, украинцев как нации, украинского языка как такового.

Краткий план РФ – следующий: захватить всю страну, два миллиона украинцев, которых в России считают нацистами, просто убить, половину украинцев депортировать в Россию, вместо них заселить россиян, а также стереть любые упоминания об Украине, Киевской Руси и украинцах. Эти цели не изменились.

Однако кое-что все-таки изменилось. Благодаря мужеству украинского народа и украинской армии, которые не сдаются, даже те страны, что хотели идти на компромиссы с Путиным, теперь не могут этого делать и вынуждены нам помогать. В первую очередь, речь идет о странах Европы, которые коррумпированы Российской Федерацией – даже они уже говорят не о "мире в обмен на территории", а о необходимости победы Украины.

Поддержка Украины растет. Во многом поворотным моментом стал удар по Крыму, который показал, что российский ядерный шантаж не работает. Россия стыдливо пытается сказать, что никаких ударов не было, и показала всему миру, что никакой ядерной войны не будет. Это еще больше укрепляет позиции Украины и уменьшает вес тех пророссийских политиков, которые находятся либо в Вашингтоне, либо в Европе. А это значит, что можно ожидать увеличения поставок оружия.

Страны, которые предпочитали соблюдать нейтралитет, будут либо и дальше дистанцироваться от России, либо помогать Украине.

А как изменились силы и позиции России за эти полгода? Позволяют ли они ей еще продолжительное время вести войну такой же интенсивности, что и все это время?

Нет, не позволяют. Поэтому Россия и хочет перемирия. Но – перемирия в своем формате: РФ хочет зафиксировать захваченные территории за собой, "переварить" их, перегруппироваться, а затем с новыми силами атаковать Украину.

В четвертом квартале Россия очень почувствует санкции, которые на нее наложены. Ведь РФ вытесняют с ее традиционных рынков сбыта. Прежде всего, речь идет о рынке углеводородов: уже запретили ввоз в Европу российского угля и нефти, следующий – газ. Также сейчас Россия выбывает с рынка вооружений, где она активно присутствовала.

Таким образом, россияне прекрасно ощущают все последствия санкций, несмотря на их браваду. Особенно чувствуют это элиты.

Конечно, говорить о том, что россияне будут пухнуть с голоду, не приходится – этого не будет. Все-таки Россия – это не Советский Союз, там есть рыночная экономика, и она способна адаптироваться. Да, очень существенно снизится уровень жизни в России, произойдет сокращение ассортимента, на рынке будут не японские машины, а китайские (если у кого-то есть возможность купить) и т.д.

У России еще есть "подушка". Однако элиты уже понимают, что, если дальше так будет продолжаться, это точно закончится крахом государства, и вопрос только в том, в каком формате это произойдет.

Как, на ваш взгляд, дальше будут развиваться события на фронте? Каковы перспективы завершения войны? Когда и чем она может закончиться?

Сегодня у западных стран и Украины сложился консенсус – никаких переговоров с Россией до выхода на линии, которые были до 24 февраля.

Считаю, что поворотным моментом стал удар по Крыму – он показал, что ядерной войны не будет. Путин испугался, а российская элита не готова к противостоянию, как заявлялось.

Это значит, что помощь Украине будет нарастать. Уже даже канцлер Германии недавно заявил, что он не против, если немецкое оружие будет использоваться для деоккупации Крыма.

Так что всё, этот процесс уже окончательно сдвинулся с места.

Безусловно, поворотной точкой, после которой стремительно возросла поддержка Украины, была Буча. Потому что до того у кого-то еще оставались сомнения, поддерживать или не поддерживать Украину.

А вот удары по Крыму – это Армагеддон, потому что такие события деморализуют российскую армию: она понимает, что, если бьют по Крыму, а в ответ ничего не происходит, значит, они проигрывают. Это также деморализует российский народ, ведь вся эта толпа, которая сейчас бежит из Крыма, рассказывает в России, что Крым бомбят, но украинцам за это ничего нет. Кроме того, это деморализует элиты, которые понимают, что Путин проиграл.

Возможны разные варианты. Все зависит от того, как будут развиваться события на поле боя. Сейчас ключевая точка – это Херсонская область, даже не Херсон. Именно там находится большая группировка российских войск – 25 тысяч военнослужащих, и она окружена. Ее падение запустит цепную реакцию в отношении и российской армии, и российских элит. Ведь каждому "ватнику" в России не объяснишь, почему россияне отошли от Херсона.

Освобождение Херсона – это будет всё.

Существует вероятность, что после освобождения Херсона мы потеряем Путина во всех отношениях, потому что для него потеря власти – это потеря жизни.

А новые российские элиты будут не лучше и не хуже прежних, но они будут пытаться выйти на переговоры и позволят перезапустить весь процесс, связанный с войной в Украине.

Что касается временных рамок, то по оптимистическому сценарию это займет полгода. Однако если Путин завтра окочурится, эти процессы могут уложиться и в четыре месяца. По пессимистическому – мы уходим в лето следующего года.

Говоря о завершении войны, мы подразумеваем, что Украина вернет себе все оккупированные Россией территории, включая Крым и Донбасс?

Украинский народ и украинская армия согласны в том, что этот вопрос нужно решать здесь и сейчас. Готовности идти на какие-либо уступки либо в отношении Крыма, либо в отношении ОРДЛО я не вижу. Это означает, что речь идет о деоккупации всей территории, включая Крым.

Настроения украинского народа таковы: эту войну нельзя оставлять детям, поскольку это война на выживание, и Россия не остановится. Соответственно, пока в украинском обществе сохраняется такой консенсус, под завершением войны подразумевается деоккупация всей украинской территории.