Цена вопроса - $200 млн: Подоляк рассказал, что может полностью изменить ход войны

Подоляк рассказал, что может полностью изменить ход войны / скрнишот

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что 50 реактивных систем залпового огня HIMARS могли бы изменить ход войны.

В своем Twitter он отметил, что стоимость одной системы HIMARS – $4 млн. Стоимость 50 систем – $200 млн + боеприпасы.

"Цена достижения паритета огня и эффективного разрушения логистики российской армии меньше, чем… цена одной яхты российского олигарха. Это точно не "все деньги мира", но это то, что полностью изменило бы ход этой войны", - написал Подоляк.

HIMARS для Украины

1 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина получила новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS. Теперь оккупантов будут лупить еще 4 HIMARS.

"Мы доказали, что мы умеем обращаться с этим вооружением. Звук залпа HIMARS стал главным музыкальным хитом этого лета на передовой!"- написал министр.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу отдал приказ войскам РФ отыскать, где находятся HIMARS и нанести по ним удары. Минобороны дало указание на "приоритетное поражение ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника".

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, что РФ отправила в Украину около 200 бойцов спецназа, которые должны охотиться на американские HIMARS. Он добавил, что в Украине начинает этап войны спецназов. Бойцы РФ постараются уничтожить HIMARS, украинский спецназ будет уничтожать российский.

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