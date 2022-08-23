Цена вопроса - $200 млн: Подоляк рассказал, что может полностью изменить ход войны

Цена достижения паритета огня и эффективного разрушения логистики российской армии меньше, чем цена одной яхты российского олигарха, уверен советник главы ОП
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что 50 реактивных систем залпового огня HIMARS могли бы изменить ход войны.
В своем Twitter он отметил, что стоимость одной системы HIMARS – $4 млн. Стоимость 50 систем – $200 млн + боеприпасы.
"Цена достижения паритета огня и эффективного разрушения логистики российской армии меньше, чем… цена одной яхты российского олигарха. Это точно не "все деньги мира", но это то, что полностью изменило бы ход этой войны", - написал Подоляк.
HIMARS для Украины
1 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина получила новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS. Теперь оккупантов будут лупить еще 4 HIMARS.
"Мы доказали, что мы умеем обращаться с этим вооружением. Звук залпа HIMARS стал главным музыкальным хитом этого лета на передовой!"- написал министр.
Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу отдал приказ войскам РФ отыскать, где находятся HIMARS и нанести по ним удары. Минобороны дало указание на "приоритетное поражение ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника".
Военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, что РФ отправила в Украину около 200 бойцов спецназа, которые должны охотиться на американские HIMARS. Он добавил, что в Украине начинает этап войны спецназов. Бойцы РФ постараются уничтожить HIMARS, украинский спецназ будет уничтожать российский.
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