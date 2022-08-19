Россия может сама снести Крымский мост, но будет еще лучше, если работу выполнят ВСУ – Подоляк

Украина должна настаивать на демонтаже Крымского моста - Подоляк / Коллаж фото ОПУ, Reuters

Крымский мост рассматривается Киевом в качестве незаконного сооружения в захваченном Крыму. России никто не разрешал его строить. Киеву следует настаивать на демонтаже эстакады. Россияне могут сами демонтировать мост, или он, к примеру, не выдержит нагрузки событий, которые сейчас происходят на полуострове, и сам "устанет". Но лучше всего, если такую работу выполнят ВСУ – они знают, что делать. Тогда оккупанты надолго запомнят свой уход с территории Украины. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что Крымский мост – незаконное сооружение, поэтому Украина имеет право провести демонтаж эстакады. Государство-агрессор не получало разрешения от Киева на строительство такого объекта, который только изуродовал экологию и экономику украинского государства.

По его словам, Киеву следует настаивать на том, чтобы мост был снесен. Россияне в добровольном порядке могут снести эстакаду, либо же мост может "устать".

"Украина должна настаивать на демонтаже крымского моста. Как это будет сделано, это другой вопрос. Это может быть добровольный снос моста российской стороной или это может быть "усталость моста", - считает Подоляк.

Как полагает советник главы ОП, мост может и не выдержать нагрузки, учитывая события, которые сейчас происходят в захваченном Крыму.

Чиновник также отметил, что Украина относится к Крыму как к другим оккупированным территориям. Россия же уже даже и не говорит, что это якобы их земля, поскольку понимает, что международное право фиксирует принадлежность полуострова за Киевом.

Подоляк утверждает, что будет правильным, если Украина заставит Россию демонтировать все военные базы, лагеря с войсками и мосты на украинской земле, поскольку они незаконно здесь находятся. Оккупанты могут сделать это добровольно, но еще лучше, если к такому шагу прибегнут ВСУ.

"Если это будет сделано добровольно – они на это имеют право, но если это будет сделано с помощью, например, Вооруженных Сил Украины, которые четко понимают, что это нужно делать – будет еще лучше, потому что тогда они запомнят способ ухода из Украины на больший срок ", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Украина может нанести удар по Крымскому мост

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что Украина всерьез изучает вопрос сокрушения Крымского моста. По его словам, незаконное сооружение, которое является и основной логистической артерией российских войск, нужно уничтожать.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак полагает, что Крымский мост сейчас не является первоочередной военной целью для ВСУ. На данный момент украинским войскам выгоднее наносить удары по военным аэродромом, скоплению техники, базам и арсеналам российских оккупантов в Крыму.

"Есть гораздо более важные военные объекты, как в случае с авиабазой в Саки, удар по которой был абсолютно логичен для украинской стороны. Ведь это были самолеты, которые совершали бомбардировки украинских городов, уничтожали мирное население, били по нашей инфраструктуре – даже не по армии. При этом они использовали тактику выжженной земли. Это была совершенная цель для Украины", - объяснил он.

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