УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Россия может сама снести Крымский мост, но будет еще лучше, если работу выполнят ВСУ – Подоляк

19 августа 2022, 22:47

Крымский мост может не выдержать нагрузки и "устать", учитывая события, которые происходят на захваченном полуострове, считает Михаил Подоляк.

Крымский мост, Михаил Подоляк
Украина должна настаивать на демонтаже Крымского моста - Подоляк / Коллаж фото ОПУ, Reuters

Крымский мост рассматривается Киевом в качестве незаконного сооружения в захваченном Крыму. России никто не разрешал его строить. Киеву следует настаивать на демонтаже эстакады. Россияне могут сами демонтировать мост, или он, к примеру, не выдержит нагрузки событий, которые сейчас происходят на полуострове, и сам "устанет". Но лучше всего, если такую работу выполнят ВСУ – они знают, что делать. Тогда оккупанты надолго запомнят свой уход с территории Украины. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что Крымский мост – незаконное сооружение, поэтому Украина имеет право провести демонтаж эстакады. Государство-агрессор не получало разрешения от Киева на строительство такого объекта, который только изуродовал экологию и экономику украинского государства.

По его словам, Киеву следует настаивать на том, чтобы мост был снесен. Россияне в добровольном порядке могут снести эстакаду, либо же мост может "устать".

"Украина должна настаивать на демонтаже крымского моста. Как это будет сделано, это другой вопрос. Это может быть добровольный снос моста российской стороной или это может быть "усталость моста", - считает Подоляк.

Как полагает советник главы ОП, мост может и не выдержать нагрузки, учитывая события, которые сейчас происходят в захваченном Крыму.

Чиновник также отметил, что Украина относится к Крыму как к другим оккупированным территориям. Россия же уже даже и не говорит, что это якобы их земля, поскольку понимает, что международное право фиксирует принадлежность полуострова за Киевом.

Подоляк утверждает, что будет правильным, если Украина заставит Россию демонтировать все военные базы, лагеря с войсками и мосты на украинской земле, поскольку они незаконно здесь находятся. Оккупанты могут сделать это добровольно, но еще лучше, если к такому шагу прибегнут ВСУ.

"Если это будет сделано добровольно – они на это имеют право, но если это будет сделано с помощью, например, Вооруженных Сил Украины, которые четко понимают, что это нужно делать – будет еще лучше, потому что тогда они запомнят способ ухода из Украины на больший срок ", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Украина может нанести удар по Крымскому мост

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что Украина всерьез изучает вопрос сокрушения Крымского моста. По его словам, незаконное сооружение, которое является и основной логистической артерией российских войск, нужно уничтожать.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак полагает, что Крымский мост сейчас не является первоочередной военной целью для ВСУ. На данный момент украинским войскам выгоднее наносить удары по военным аэродромом, скоплению техники, базам и арсеналам российских оккупантов в Крыму.

"Есть гораздо более важные военные объекты, как в случае с авиабазой в Саки, удар по которой был абсолютно логичен для украинской стороны. Ведь это были самолеты, которые совершали бомбардировки украинских городов, уничтожали мирное население, били по нашей инфраструктуре – даже не по армии. При этом они использовали тактику выжженной земли. Это была совершенная цель для Украины", - объяснил он.

Смотрите видео Главред – Пионтковский заявил, что у Байдена дали добро Украине на уничтожение Крымского моста

Другие новости:

ВСУ Михаил Подоляк Крымский мост новости Украины новости Крыма Офис президента
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:53

"Жаркий август": у Зеленского поторллили оккупантов "камнями с неба" в Крыму

22:48

Приметы на 21 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы удачу не потерятьВидео

22:47

Россия может сама снести Крымский мост, но будет еще лучше, если работу выполнят ВСУ – ПодолякВидео

22:28

Встреча Зеленского и Путина на саммите G20: в США сделали неожиданное заявлениеВидео

21:43

Воинский учет для женщин: в Минобороны назвали, кого не хватает ВСУВидео

Реклама
21:39

Газпром в конце августа остановит Северный поток: цена на газ в Европе взлетела выше 2,7$ тысяч

20:49

Ракеты пошли на взлет: в Крыму прогремели новые взрывыВидео

20:20

Угроза массированного ракетного удара РФ: у Зеленского оценили риски насчет 24 августаВидео

20:08

"Дочка носит старые вещи": Ургант показал падчерицу в откровенной позе

19:49

Россия не может пойти в новое наступление на Украину, у агрессора заканчиваются боеприпасы – СМИВидео

19:40

Боеприпасы для HIMARS и антирадарные ракеты: США объявили о новых поставках для ВСУВидео

19:20

Поздравим Россию: она добилась, чего хотеламнение

19:19

Гороскоп на завтра 20 августа 2022: Ракам – хорошие новости, Весам – неожиданные сюрпризы, Рыбам – деньгиВидео

19:07

"Вечная память": Николаев заявил о тяжелой утрате, показав фото с Крутым

18:53

Ореховый Спас 2022: дата, традиции и запреты дня

18:47

Военнообязанные оставят залог: детали оформления разрешений на рабочие поездки за границуВидео

18:04

Военные объекты России в Белгороде – законные цели для Украины – западная разведкаВидео

17:53

Под Алчевском мощным взрывом разнесло базу РФ: уничтожено 50 оккупантовВидео

17:27

Колона оккупантов не доехала до Запорожья: сработали партизаны из МариуполяВидео

17:12

Крым – это Украина, на повестке дня демилитаризация и освобождение полуострова – ДаниловВидео

Реклама
17:08

Украину будет трусить: астролог назвала 4 даты, когда будет происходить настоящее пеклоВидео

17:07

Разрешен выезд за рубеж некоторым мужчинам призывного возраста: названы условияВидео

16:51

Агрессоры устроят в Мариуполе судилище над пленными в стиле Нюрнбергского трибунала - разведка

16:38

"Сразу заявят о своей независимости": Соскин рассказал, как будет распадаться РоссияВидео

16:32

Взрывы в Крыму: 50% боевых самолетов ЧФ России выведено из строя - ReutersВидео

16:27

После тревожных слухов о здоровье Заворотнюк ее дочь начала раздавать одежду из дома чужим людям

16:09

Захват Киева уже невозможен: эксперт объяснил почемуВидео

16:08

Приметы на 20 августа: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы не впустить бедыВидео

16:01

Лукашенко выдал бред, что вместо Украины "воюет НАТО" и сделал циничное заявление о бомбежкахВидео

15:57

Если Путин пойдет на эскалацию, армия Украины будет наступать на Беларусь и города РФ – СоскинВидео

15:47

Тарзан прервал молчание после унижения от матери Королевой

15:46

Самый вкусный салат на зиму: чумовая закуска и простой рецептВидео

15:42

Он просто камень з глазами: путинский холуй Машков накинулся на Шварценеггера

15:31

700 военных РФ из бригады "бучанских палачей" пытаются сбежать с фронта – СМИВидео

15:14

"Боевые кролики роют тоннели в Беларусь": на Волыни терробороновцы открыли хозяйство на позициях

15:14

Перед сном люди кладут мыло под подушку: зачем они так делают

14:52

Бой Усик - Джошуа: украинский боксер поставил 70 тыс. долларов против УсикаВидео

14:44

"Напоминает зависимость от наркотиков": Кулеба разнес призыв в ФРГ о запуске Северного потока-2Видео

14:37

Радиация может накрыть Кубань: эксперт рассказала о последствиях теракта на ЗАЭС

14:35

Путин не провел чистки в ФСБ, несмотря на ряд неудач в Украине - Washington Post

Реклама
14:19

"Стыдно в глаза посмотреть?": украинцы отчихвостили Киркорова в МонакоВидео

14:07

Третий раз не поедет: ВСУ ликвидировали сержанта из РФ, вернувшегося на фронт после раненияВидео

13:59

"Лидеры" – Медведчук и Янукович: ФСБ готовила два "правительства" на случай захвата Киева – СМИВидео

13:47

"А кто здесь клоун?": ненавидящий Зеленского Гиркин сравнил его с ПутинымВидео

13:20

Эрдоган предложил Зеленскому провести его встречу с Путиным

13:17

Оккупанты готовят вторую "Еленовку" во время "судилища" над пленными в Мариуполе - разведка

13:14

Переговоры с Кремлем, как игра в "русскую рулетку": "финал будет роковым для всех" - ПодолякВидео

13:13

"Ракета попала прямо в его комнату": россияне убили 11-летнего мальчика в ХарьковеВидео

12:52

В Кремле не исключают "жест доброй воли": СМИ выяснили, какие у РФ есть варианты закончить войну

12:50

Если оккупанты будут наступать на Запорожье и Кривой Рог, то ВСУ пойдут на Белгород и Курск – СоскинВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осень
Праздники
Яблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022День Независимости
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять