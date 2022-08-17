Крушение Крымского моста станет сильным ударом для РФ, но у ВСУ есть и другие цели – Бадрак

ВСУ могут бить по военным аэродромам, самолетам, базам, технике и арсеналу противника в Крыму - Бадрак / Коллаж УНИАН, Посольство США в Украине, Главред

Сокрушение Крымского моста в захваченном Россией Крыму пока нельзя назвать ключевой военной целью для Украины. Безусловно, уничтожение эстакады станет психологическим ударом по стране-агрессору, но есть и другие, гораздо более важные цели. Такие, как авиабаза российских войск в Саки. Военные аэродромы, скопление техники, базы и арсеналы являются постоянным целями для ВСУ. Об этом заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.

В интервью Главреду он рассказал о том, что сейчас Крымский мост не является главной целью для армии Украины. Эстакада представляет собой сакральную ценность для России, ее уничтожение – больше психологический удар.

"Я думаю, что сейчас это нецелесообразно. А в процессе продвижения украинских войск нужно будет смотреть, какой эффект это может произвести. Понятно, что Крымский мост – сакральная ценность России. Разумеется, его разрушение станет очередным психологическим ударом. Больше психологическим ударом, чем достижением в военном отношении. Поэтому сейчас в этом нет никакого смысла", - полагает Бадрак.

Военный эксперт отметил, что существуют и другие, гораздо более важные военные объекты россиян в оккупированном Крыму, которые могут стать целями для сил обороны Украины. Такие, как аэродром в Саки, где были самолеты, бомбившие мирные украинские города.

"Есть гораздо более важные военные объекты, как в случае с авиабазой в Саки, удар по которой был абсолютно логичен для украинской стороны. Ведь это были самолеты, которые совершали бомбардировки украинских городов, уничтожали мирное население, били по нашей инфраструктуре – даже не по армии. При этом они использовали тактику выжженной земли. Это была совершенная цель для Украины", - объяснил он.

По мнению Бадрака, армия Украины может наносить удары по военных аэродромам, ударным самолетам, скоплениям техники, базам и арсеналам противника.

"Аэродромы, самолеты, скопления техники, базы, арсеналы – эти цели понятны, в ударах по ним есть логика. Такие действия понятны и для наших партнеров, которые постоянно сверяют, как используется их оружие", - добавил эксперт.

Кроме того, он уточнил, что такие действия, как удар по Крымскому мосту, наверняка будут согласовываться с Западом. Киев получит больше свободы действий, когда у ВСУ появится такое же оружие, но уже отечественного производства.

"Такие вещи, как удар по Крымскому мосту, очевидно, будут согласовываться с партнерами. Кто дает оружие и обеспечивает снабжение, тот имеет право узнавать, как эти ресурсы используются. Когда у нас появятся свои вооружения, будет совсем другая история", - подчеркнул Валентин Бадрак.

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Взрывы на военных базах России в захваченном Крыму

9 августа в Новофедоровке, Сакском районе в Крыму, прозвучали взрывы на российской военной авиабазе. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что это одна из тех баз, которые оккупанты РФ используют для авиабомбардировок украинских городов.

Предполагается, что удар по войскам России в оккупированном Крыму могли нанести ВСУ. Однако официально у Киева таких дальнобойных ракет нет. Замминистра обороны Украины Анна Маляр, комментируя ситуацию, напомнила о "правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах".

В Минобороны РФ причиной взрывов в Новофедоровке назвали "детонацию боеприпасов".

Впрочем, по итогу армия Украины заявила об уничтожении еще 9 российских военных самолетов.

Спустя неделю, 16 августа, взрывы случились уже в Джанкойском районе Крыма. Жители оккупированного полуострова видели черный дым. Позже выяснилось, что произошло два пожара – на трансформаторной подстанции и складе боеприпасов в поселке Майское.

В тот же день стало известно и о взрывах в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе. Журналист Bellingcat Христо Грозев рассказал, что на военной авиабазе РФ в Гвардейском были 12 российских самолетов Су-24М и Су-25М.

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