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В Крыму гремят взрывы в районе Джанкоя: горит склад боеприпасов - СМИ

16 августа 2022, 08:25

Взрывы в Крыму прогремели в Джанкойском районе. Местные жители слышали громкие хлопки. Из разных точек виден чёрный дым.

Взрывы в Крыму 16 августа
Взрывы в Крыму прогремели утром 16 августа / скриншот

Утром во вторник, 16 августа, в аннексированном Крыму слышны взрывы и виден огонь.

По данным Крыминформ, взрывы прогремели в Джанкойском районе. Местные жители слышали громкие хлопки. Из разных точек виден чёрный дым.

По предварительной информации, взрыв произошел в районе села Майское недалеко от Джанкоя.

Местные жители публикуют видео пожара на территории трансформаторной подстанции.

Как рассказала местная жительница, горит склад на старой ферме. Потушить его не могут.

Один из лидеров Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров написал, что из временно оккупированного Крыма сообщают о "точном попадании по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района".

В 07:41 Чубаров обновил пост. По его словам, "попали в хранилище боеприпасов, звуки от взрывов далеко разносятся по степи".

В Крыму гремят взрывы в районе Джанкоя: горит склад боеприпасов - СМИ

В сети публикуют фото и видео пожара. По данным СМИ, горит трансформаторная подстанция и склад боеприпасов, который периодически детонирует.

"Официальной" информации от оккупантов пока нет. Тем временем так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов выехал в село Майское.

В Крыму гремят взрывы в районе Джанкоя: горит склад боеприпасов - СМИ
Фото twitter.com/GirkinGirkin

Отметим, город Джанкой – это своеобразные ворота в Крым. Там очень большая железнодорожная станция, через которую оккупанты перебрасывают войска, боеприпасы и технику.

Удар по аэродрому в Новофедоровке

9 августа произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма. После этого в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар. Известно, что первый взрыв прогремел около 15:20, всего их насчитали около десяти.

Впоследствии стало известно, что ВСУ нанесли удар по Крыму мощными ракетами дальностью 200-300 км. Под удар попали склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка. Оккупационная власть придумывает всевозможные версии и отмечает, что пожар произошел якобы при загрузке топлива.

Следует отметить, что до 2014 года это была база ВМС Украины. Сейчас там базируется 43-й истребительный авиационный полк РФ. В его составе находятся преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. отсюда русская армия осуществляет авианалеты и бомбардировки украинских городов.

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