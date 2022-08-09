Удар по складам с БК и взлетной полосе: в РФ раскрыли детали взрывов в Новофедоровке

Взрывы в Новофедоровке / Скриншот

Стали известны новые подробности мощных взрывов, которые прогремели на военном аэродроме в захваченном РФ Крыму.

В Крыму атаковали военный аэродром Нитка и склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка, рассказал Коммерсанту источник в администрации Новофедоровки.

Отмечается, что возле аэродрома были взрывы. Всего было порядка десяти, рассказал источник в местной администрации.

"Горят склады с боеприпасами и взлетная полоса", - сообщил он изданию.

По предварительным данным, причиной взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке мог стать пожар при погрузке топлива, заявили в "администрации" Крыма.

В Крыму объявлена эвакуация

Оккупанты после взрывов объявили эвакуацию из Сакского района. По последним данным от российских СМИ, из прилегающих к аэродрому территорий эвакуировали несколько десятков человек. Вокруг военного объекта уже образовали 5-километровую запретную зону.

Что говорят в Минобороны РФ

Оккупанты говорят, что на территории аэродрома детонировали несколько боеприпасов. В то же время россияне отрицают, что по территории авиабазы были нанесены удары.

"В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин взрыва", - заявили в Минобороны РФ.

Мощные взрывы в Крыму

Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что после серии взрывов в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар.

При этом, уточняется, что первый взрыв прозвучал около 15:20, всего их насчитали около десяти.

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