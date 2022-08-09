'Бавовна' в Крыму: что известно о ключевом аэродроме оккупантов в Новофедоровке

Взрывы в Новофедоровке / Скриншот

В Сети появилась информация о том, какое вооружение российских оккупантов находилось в Новофедоровке в захваченном РФ Крыму, где прогремели мощные взрывы.

Как пишут Схемы, до 2014 года это была база ВМС Украины. Сейчас там базируется 43-й истребительный авиационный полк РФ.

В его составе находятся преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Отсюда русская армия осуществляет авианалеты и бомбардировки украинских городов.

Кроме того, журналисты опубликовали снимки сервиса Planet Labs, датированные 9 августа в 11:10 по Киеву, то есть примерно за 4 часа до взрывов. На них видны склады и многочисленная военная авиация, которая здесь располагается.

/ t.me/cxemu

/ t.me/cxemu

/ t.me/cxemu

Мощные взрывы в Крыму

Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что после серии взрывов в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар.

При этом, уточняется, что первый взрыв прозвучал около 15:20, всего их насчитали около десяти.

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