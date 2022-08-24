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"Поднимем руки только в день победы": Зеленский в День Независимости сделал заявление об окончании войны

24 августа 2022, 10:31

Крым и Донбасс – это Украина, и мы будем возвращать эти территории, каким бы сложным ни был этот путь, отметил президент.

Владимир Зеленский, флаг Украины
Зеленский сделал заявление об окончании войны в День Независимости/ Офис президента Украины, Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 24 августа, поздравил украинцев с Днем Независимости. Он подчеркнул, что эта война для Украины может закончиться только победой. И только в тот победный день мы, празднуя, поднимем руки, и отнюдь не раньше.

Об этом украинский президент сказал в своем видеообращении. Также он заявил, что наше государство не торгует своими землями или людьми.

"Для нас Украина – это вся Украина. Все 25 регионов, без каких-либо уступок или компромиссов. Мы не знаем этих слов, они были разрушены ракетами 24 февраля", – подчеркнул президент.

Крым и Донбасс – это Украина, и мы будем возвращать эти территории, каким бы сложным не был этот путь, отметил Зеленский.

Также он обратился к России и призвал ее забрать своих солдат с нашей земли, если она не хочет, чтобы они здесь погибли.

Президент подчеркнул, что украинцы за шесть месяцев войны с 24 февраля изменили ход истории, изменили мир и изменились сами. И в то же время мир узнал, что такое Украина, и что это не "где-то там, возле России".

"Что для нас конец войны? Раньше мы говорили: мир. Сейчас говорим: победа. Мы не будем искать с террористами взаимопонимания. Хотя понимаем русский язык, который вы пришли защищать. И убили тысячи людей, которых пришли освобождать", – сказал украинский президент.

Также он добавил, что Украина не сядет за стол переговоров из-за страха и с пистолетом у виска. Ведь для украинцев "самое страшное железо – не ракеты, самолеты, танки, а кандалы, не окопы, а оковы", подчеркнул Зеленский.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лицемерно поздравил Украину с Днем Независимости после того, как позволил российскому диктатору Владимиру Путину напасть на наше государство со своей территории и бомбить Украину ракетами. При этом войну в Украине и участие в ней Беларуси Лукашенко назвал "противоречиями" и выразил надежду о "сохранении добрососедских отношений".

Ранее аналитики Института изучения войны предупредили, что РФ может ударить по правительственным зданиям Украины в День Независимости 24 августа. И именно для этого страна-агрессор инсценировала обстрел в Донецке "администрации" главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина 23 августа – чтобы потом заявить, что они просто "стреляли в ответ".

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