Буряты / скриншот

Российские самолеты, которые перевозят "двухсотых" оккупантов в Сибирь, массово ломаются и сложно подлежат ремонту.

Власть заставила частные авиакомпании совершать рейсы по перевозке останков погибших оккупантов, пишет 24 канал. По данным издания, грузовые самолеты российской армии заняты в основном обеспечением логистики войны, а количества военных воздушных судов критически не хватает для того, чтобы развозить цинки по всей стране-агрессору.

Как утверждают в украинских спецслужбах, переложение задач по доставке погибших ордынцев на гражданскую авиацию значительно увеличило поток гробов, прибывающих в российскую глубинку.

Кроме того, подход по принудительному привлечению частных авиакомпаний по военному назначению снизил нагрузку на бюджеты и логистику. Ведь всевозможные ИЛ-76 минобороны получили возможность дальше заниматься перевозкой боекомплекта, транспорта и живого личного состава ближе к границам с Украиной, а деньги за возвращение "двухсотых" домой государству выделять не приходится.

Самолеты выполняли рейсы почти без остановки

Из-за огромной нагрузки они начали массово ломаться, а из-за отсутствия достаточного количества запчастей авиакомпании не могут позволить себе адекватно обслуживать весь лётный парк, а непрерывная работа стремительно увеличила количество поломок.

Наиболее критическая ситуация стала с авиалиниями, которые путинские власти задействовали для вывоза груза "200" в Сибирь. Самолеты постоянно выходят из строя, но денег на устранение неисправностей и дальнейшую работу по требованию кремля у некоторых компаний банально нет. При этом российские власти настаивают на том, чтобы частные перевозчики продолжали рейсы вопреки всем сложностям и даже вероятным падениям самолетов.

Бурятов хоронят за свой счет

Кроме того, в российских глубинках достаточно серьезно растет общественная напряженность из-за войны. Несмотря на большое количество добровольцев, готовых за деньги отправиться воевать в Украину, жители Сибири и Дальнего Востока с каждым днем начинают понимать последствия полномасштабного вторжения.

В начале боевых действий погибших оккупантов, которых все же вывезли с поля боя, хоронили за средства региональных бюджетов, но деньги очень быстро закончились. Поэтому за похороны якутов и бурят начали платить родственники погибших.

Стоимость захоронений погибших солдат в россии почти неподъемна для семей оккупантов, поскольку ритуальные службы значительно повысили стоимость захоронений из-за большого спроса, приобрести дешевые гробы жители глубинки не могут из-за нехватки товара, а за места на кладбищах приходится отдавать круглые суммы.

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали сержанта российской армии Александра Чадова из Волгоградской области. Он так хотел воевать, что решил вернуться на фронт даже после серьезного ранения.

Также ранее сообщалось, что на войне в Украине был ликвидирован старший сержант российской оккупационной армии Никита Сокур из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

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