'Град не усмотрел': в Украине ликвидирован оккупант-метеоролог из РФ

Оккупант Никита Сокур был ликвидирован в Украине / Фото facebook.com/irakli.komaxidze, УНИАН

На войне в Украине ликвидирован старший сержант российской оккупационной армии Никита Сокур из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

"Немирная весть пришла в г. Мирный Архангельской области. В Украине ликвидирован 25-летний российский оккупант, старший лейтенант Никита Сокур. Молодой офицер служил на должности начальника метрологической (!) службы в одной из частей Восточного военного округа", – написал в Facebook OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

Комахидзе также опубликовал ссылку на страничку жены ликвидированного оккупанта Валерии Молчановой с призывом высказать ей "соболезнования". Правда, сейчас супруга оккупанта закрыла страницу, вероятно, из-за потока сообщений.

Как и когда был ликвидирован оккупант Сокур не сообщается. "Метеоролог" был активен в соцсетях 30 июля.

Оккупант Никита Сокур со своей женой Валерией Молчановой / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Никита Сокур служил в одной из частей Восточного военного округа / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Единственное публичное упоминание о ликвидации Сокура встречается в посте директора школы, которую закончил российский захватчик. По его словам, "горькая весть" о "денацификации" оккупанта докатилась до Архангельской области 19 августа.

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Как сообщал Главред, в России умер летчик Вадим Алаев, попавший в плен после того, как бомбил мирные населенные пункты Украины. Его вернули стране-агрессору во время обмена пленными 19 апреля. Уже дома он умер от страшных ожогов, полученных в загоревшемся после подбития украинскими военными вертолете.

Защитникам Украины удалось ликвидировать двух лучших пилотов российской армии. Подполковник Максим Потемин и полковник Анатолий Стасюкевич погибли вследствие удара HIMARS по российским войскам в районе Донецка. Оба были летчиками-истребителями.

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