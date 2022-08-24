Обстрел штаба Пушилина – прикрытие: РФ хочет ударить по правительственным зданиям Украины 24 августа – ISW

РФ хочет ударить по правительственным зданиям Украины 24 августа – ISW / Telegram Гончаренко, УНИАН

Российские оккупанты инсценировали обстрел в Донецке "администрации" главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина 23 августа. Это было им нужно для того, чтобы оправдать возможные удары по правительственным зданиям Украины в День Независимости 24 августа – мол, они стреляли в ответ.

Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW), предупреждая Украину о возможных ракетных ударах со стороны захватчиков в праздничный день для украинцев.

"Российские официальные лица, возможно, провели фальшивое мероприятие в городе Донецк 23 августа, чтобы оправдать нападения на украинские правительственные здания 24 августа, в День Независимости Украины", – говорится в сообщении ISW.

Напомним, 23 августа прогремел взрыв в так называемой администрации "главы " ДНР" Дениса Пушилина. Российские пропагандисты сразу заявили, якобы туда попал снаряд.

Однако украинские журналисты обратили внимание, что взрыв мог произойти не просто так, ведь российские пропагандисты слишком быстро прибыли на место происшествия.

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