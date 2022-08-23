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В Донецке пылает: в Сети сообщают о взрыве в "администрации" Пушилина

23 августа 2022, 13:05

В местных пабликах также сообщили о "прилетах" в здание местной "полиции".

взрыв в администрации Пушилина
В администрации "главы "ДНР" Пушилина прогремел взрыв / Коллаж фото Telegram/https:/oleksiihoncharenko

В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. В Сети уже опубликовали фото и видео. В местных пабликах сообщают, что взрыв прогремел в так называемой администрации "главы "ДНР" Дениса Пушилина.

Местные жители опубликовали видео, на которых виды последствия взрыва. Взрывная волна повредила машины, которые были припаркованы рядом со зданием, а также те, которые проезжали мимо - у них разбиты стекла.

Российские пропагандисты сообщают о том, что в результате взрыва пострадали люди. По их данным, водителя одной из машин, что оказалась вблизи здания, госпитализировали якобы с ранением - осколок попал в голову.

Также в местных пабликах сообщают о том, что "прилеты" были в здании местной "полиции" на площади Дзержинского. Там также якобы есть пострадавшие и погибшие.

Ранее украинские защитники нанесли удар и полностью уничтожили склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Российские оккупанты в панике.

Напомним, Вооруженные Силы Украины ликвидировали оккупанта с позывным "Тролль" из Донецка, который командовал 3-м батальоном 107 полка резервистов "ДНР".

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