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Оккупанты в панике: ВСУ уничтожили вражеский склад в Донецке

28 июля 2022, 11:59

Взрыв произошел на складе боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

украинские военные, взрыв на складе оккупантов
ВСУ уничтожили склад оккупантов в Донецке / коллаж фото УНИАН, скриншот

В оккупированном Донецке сегодня утром прогремел мощный взрыв. Российские оккупанты в панике, потому что взрыв произошел на складе боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

Удар по складу нанесли украинские защитники и полностью уничтожили его.

"Донецк, утро. Концертный тур "Дядюшки Ленд Лиза", "Селитры" и "Хлопка" продолжается. Потери уточняются, но известно одно: это не склад с БК и ГСМ уже долго мозолил глаза. Больше не будет", - говорится в сообщении.

В местных пабликах распространили фото и видео с последствиями удара. В результате взрыва город окутал густой черный дым.

Напомним, ранее сообщалось. что ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины выполнили более двухсот огневых задач, в результате чего оккупанты потеряли 111 солдат и офицеров. Защитники Украины разнесли российскую гаубицу Мста-Б, две самоходные артиллерийско-минометные установки Нона-з, беспилотный летательный аппарат Элерон.

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За неделю из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по оккупантам было нанесено более 50 ударов. Не было ни одного промаха, все удары были результативными. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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