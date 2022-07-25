ВСУ за неделю уничтожили 21 склад БК, 17 баз и два командных пункта оккупантов

Опубликована карта с итогами уничтожения воинами базировок врага / Фото УНИАН

За последнюю неделю украинские защитники провели серию успешных атак по расположению складов и баз войск РФ на временно оккупированных территориях. Был уничтожен 21 склад с боеприпасами, 17 баз и два командных пункта захватчиков.

Telegram-канал "Вооруженные силы. Война с оккупантами" опубликовал карту с итогами уничтожения воинами базировок врага.

Отмечается, что больше всего российских БК и баз защитники "демилитаризировали" в Херсонской области. Также немало таких ликвидировано в Харьковской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Запорожской областях.

Карта уничтоженных ВСУ базировок врага

На Херсонщине ВСУ ликвидированы:

три БК и база в районе Чернобаевки;

командный пункт в Херсоне;

две базы и БК в Новой Каховке;

база в Таврическом;

три базы в Скадовске;

БК в Райском;

база и БК в районе Берислава.

В Луганской области уничтожены:

БК и база в Хрустальном;

БК и база в Кадиевке;

БК в Славяносербском районе;

командный пункт в Лисичанске.

В Донецкой области уничтожены:

четыре БК в Донецке;

три БК и две базы и Горловке;

БК в Макеевке;

БК в Ясиноватой.

На Запорожье у оккупантов отминусовали:

базу в Энергодаре;

две базы в районе Пологов;

базу в районе Мелитополя.

На Харьковщине врага лишили:

БК в районе Волчанска;

базы в Купянске.

Смотрите новости Херсона онлайн:

Как сообщал Главред, за последнюю неделю Вооруженные силы Украины повредили все три моста, которые соединяют основные трассы с Херсоном. При этом на днях партизаны взорвали железную дорогу вблизи Новобогдановки в 30 км на север от оккупированного Мелитополя.

Напомним, украинские военные на южном направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии противника и склады с боеприпасами.

Другие новости: