ВСУ за неделю уничтожили 21 склад БК, 17 баз и два командных пункта оккупантов

Больше всего российских БК и баз защитники Украины "демилитаризировали" в Херсонской области. Также немало ликвидировано и в ряде других областей.
За последнюю неделю украинские защитники провели серию успешных атак по расположению складов и баз войск РФ на временно оккупированных территориях. Был уничтожен 21 склад с боеприпасами, 17 баз и два командных пункта захватчиков.
Telegram-канал "Вооруженные силы. Война с оккупантами" опубликовал карту с итогами уничтожения воинами базировок врага.
Отмечается, что больше всего российских БК и баз защитники "демилитаризировали" в Херсонской области. Также немало таких ликвидировано в Харьковской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Запорожской областях.
На Херсонщине ВСУ ликвидированы:
- три БК и база в районе Чернобаевки;
- командный пункт в Херсоне;
- две базы и БК в Новой Каховке;
- база в Таврическом;
- три базы в Скадовске;
- БК в Райском;
- база и БК в районе Берислава.
В Луганской области уничтожены:
- БК и база в Хрустальном;
- БК и база в Кадиевке;
- БК в Славяносербском районе;
- командный пункт в Лисичанске.
В Донецкой области уничтожены:
- четыре БК в Донецке;
- три БК и две базы и Горловке;
- БК в Макеевке;
- БК в Ясиноватой.
На Запорожье у оккупантов отминусовали:
- базу в Энергодаре;
- две базы в районе Пологов;
- базу в районе Мелитополя.
На Харьковщине врага лишили:
- БК в районе Волчанска;
- базы в Купянске.
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Как сообщал Главред, за последнюю неделю Вооруженные силы Украины повредили все три моста, которые соединяют основные трассы с Херсоном. При этом на днях партизаны взорвали железную дорогу вблизи Новобогдановки в 30 км на север от оккупированного Мелитополя.
Напомним, украинские военные на южном направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии противника и склады с боеприпасами.
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