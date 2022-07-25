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ВСУ за неделю уничтожили 21 склад БК, 17 баз и два командных пункта оккупантов

25 июля 2022, 09:35

Больше всего российских БК и баз защитники Украины "демилитаризировали" в Херсонской области. Также немало ликвидировано и в ряде других областей.

ВСУ, взрыв
Опубликована карта с итогами уничтожения воинами базировок врага / Фото УНИАН

За последнюю неделю украинские защитники провели серию успешных атак по расположению складов и баз войск РФ на временно оккупированных территориях. Был уничтожен 21 склад с боеприпасами, 17 баз и два командных пункта захватчиков.

Telegram-канал "Вооруженные силы. Война с оккупантами" опубликовал карту с итогами уничтожения воинами базировок врага.

Отмечается, что больше всего российских БК и баз защитники "демилитаризировали" в Херсонской области. Также немало таких ликвидировано в Харьковской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Запорожской областях.

Карта уничтоженных ВСУ базировок врага
Карта уничтоженных ВСУ базировок врага

На Херсонщине ВСУ ликвидированы:

  • три БК и база в районе Чернобаевки;
  • командный пункт в Херсоне;
  • две базы и БК в Новой Каховке;
  • база в Таврическом;
  • три базы в Скадовске;
  • БК в Райском;
  • база и БК в районе Берислава.

В Луганской области уничтожены:

  • БК и база в Хрустальном;
  • БК и база в Кадиевке;
  • БК в Славяносербском районе;
  • командный пункт в Лисичанске.

В Донецкой области уничтожены:

  • четыре БК в Донецке;
  • три БК и две базы и Горловке;
  • БК в Макеевке;
  • БК в Ясиноватой.

На Запорожье у оккупантов отминусовали:

  • базу в Энергодаре;
  • две базы в районе Пологов;
  • базу в районе Мелитополя.

На Харьковщине врага лишили:

  • БК в районе Волчанска;
  • базы в Купянске.

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Как сообщал Главред, за последнюю неделю Вооруженные силы Украины повредили все три моста, которые соединяют основные трассы с Херсоном. При этом на днях партизаны взорвали железную дорогу вблизи Новобогдановки в 30 км на север от оккупированного Мелитополя.

Напомним, украинские военные на южном направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии противника и склады с боеприпасами.

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