ВСУ на Юге уничтожили командный пункт российского спецназа и более 20 единиц техники

Украинские военные уменьшили число оккупантов и вражеской техники / Фото УНИАН

Украинские военные на южном направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии противника и склады с боеприпасами.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг на странице в Facebook.

Также ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ ликвидировали 66 российских солдат и уничтожили пять танков, две самоходные гаубицы Гвоздика, противотанковый ракетный комплекс Фагот, три бронемашины и девять автомобилей.

Кроме того, украинские силы ПВО вблизи села Ивановка Николаевской области ликвидировали вражеский беспилотник Мерлин-ВР.

Сообщается, что оккупанты в районе Ивановки пытались проводить воздушную разведку, но благодаря точной работе зенитно-ракетного подразделения разведка прекращена, а сам БПЛА уничтожен.

Справка. "Мерлин-ВР" был представлен в РФ в сентябре 2021 года. Его разрабатывал смоленский НИИ Современные телекоммуникационные технологии. БПЛА предназначен для разведки. Заявлялось, что беспилотник гибридный, поэтому при выполнении задач он может перейти на электротягу, чтобы стать беззвучным.

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Как сообщал Главред, в Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили батальонно-тактическую группу российских оккупантов из состава 423 мотострелкового полка (в/ч 91701, Наро-Фоминск, Московской области). Вражеское подразделение входило в состав 4 гвардейской танковой Кантемировской дивизии.

Кроме того, в районе села Зеленотропинское Херсонской области ракетно-артиллерийскими подразделениями Вооруженных сил Украины в ходе выполнения огневых задач уничтожена батарея ЗРК С-300 российских оккупантов.

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