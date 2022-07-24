Под Харьковом бойцы ВСУ уничтожили БТГ "элитной" дивизии РФ

Украинские военные уничтожили БТГ РФ / Генштаб ВСУ, Reuters

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили батальонно-тактическую группу российских оккупантов из состава 423 мотострелкового полка (в/ч 91701, Наро-Фоминск, Московской области).

Вражеское подразделение входило в состав 4 гвардейской танковой Кантемировской дивизии, сообщил в Telegram журналист Роман Цимбалюк.

По его данным, десятки российских военных-"кантемировцев" отказались принимать участие в боевых действиях.

"47 военнослужащих отказались принимать участие в боевых действиях, а большинство либо убиты, либо ранены. На данный момент из всей батальонной группы осталось около 70 боеспособных военнослужащих", - добавил Цимбалюк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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