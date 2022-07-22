За две недели в Украине ВСУ уничтожили более 80 русских офицеров – ВВС / https://ua.depositphotos.com

За последние две недели в жестоких боях в Украине ВСУ уничтожили более 80 офицеров-оккупантов (в том числе десятерых полковников). Такие данные опубликовала "Русская служба ВВС".

Журналисты утверждают, что им удалось установить имена около пяти тысяч российских оккупантов, которые были уничтожены в период, который начался 24 февраля ‒ в день старта полномасштабной военной агрессии РФ против Украины. Так вот, среди этих потерь 852 ‒ офицеры.

Журналисты отмечают, что последние три месяца доля офицеров среди общего числа погибших военных постепенно снижалась с 20% (в марте и апреле нынешнего года) до 17% в июне и июле. Однако со второй половины июля снова наметилась тенденция роста потерь среди командного звена российской армии.

Эксперты говорят ‒ такая ситуация может быть связана с тем, что в Украину поступила мощное оружие ‒ в первую очередь, американские РСЗО модели HIMARS. Благодаря такому оружию украинская армия теперь легко уничтожает гораздо более точные удары по командным пунктам, блокпостам и тыловым позициям оккупантов.

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Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что в Луганской области во время битв за Лисичанск и Северодонецк украинские военные уничтожили около 11 тысяч российских оккупантов.

"По неофициальным оценкам россиян, в боях за Северодонецк и Лисичанск погибли около 10-11 тысяч оккупантов", - говорит он.

Позднее сообщалось о том, что уже на второй день полномасштабного вторжения России в Украину – 25 февраля 2022 года - под Киевом ВСУ ликвидировали полковника полиции Игоря Мурзина. Однако в РФ тело замкомандира Кузбасского спецотряда быстрого реагирования (СОБР) оккупанты отправили больше чем через четыре месяца.

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