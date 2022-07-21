Котел для оккупантов: полковник СБУ раскрыл сценарий освобождения Херсонщины

ВСУ готовятся к продвижению на Херсонщине / Генштаб ВСУ

В результате нарушения логистики через Антоновский мост на Херсонщине войска РФ окажутся отрезанными от резервов, после чего группировка оккупантов станет "трофеем" ВСУ, заявил полковник СБУ, депутат Верховной Рады Роман Костенко.

"Сейчас мы взяли инициативу на некоторых участках, особенно в артиллерийском огне, в свои руки. С некоторых серых зон и с передней линии враг уже отвел свою технику, и по ним наносятся постоянные артиллерийские удары. Я это вижу сам с беспилотных летательных аппаратов и с аэрофотоснимков спутниковых", - сказал он в интервью Сurrenttime.

Нардеп подчеркнул, что в результате взрыва складов с боеприпасами оккупантов, интенсивность огня противника резко упала, врагу стало намного сложнее подвозить боеприпасы.

"Те боеприпасы, которые были подвезены с самого начала войны, месяцами накапливались на левой стороне Днепра, они в большей своей части уничтожены, и теперь нужно возобновлять логистику. То, что было завезено за эти четыре месяца, нужно опять возобновлять. Многое из этого было нами уничтожено", - пояснил он.

Вместе с тем собеседник пояснил, что ВСУ готовятся к дальнейшему продвижению "шаг за шагом".

"Мы понимаем, что нужно закрепиться и выбить противника с этой стороны, для того чтобы дальше развивать наступление уже на левой стороне Днепра. У нас есть несколько направлений, где мы можем наступать. Сейчас российские войска очень сильно зависят логистически от этих мостов", - добавил Костенко.

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Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько результативных ударов по позициям и складам российских оккупантов в Херсонской и Луганской областях.

В результате защитники Украины поразили технику и боекомплекты армии РФ.

"Санитарная обработка территории продолжается", - уточнил Арестович.

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