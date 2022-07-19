Россия понесла масштабные потери в боях за Лисичанск и Северодонецк

Война в Украине / Генеральный штаб ВСУ

В Луганской области во время битв за Лисичанск и Северодонецк украинские военные уничтожили около 11 тысяч российских оккупантов.

Кроме того, более 20 тысяч российских армейцев получили ранения. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе дискуссии.

"По неофициальным оценкам россиян, в боях за Северодонецк и Лисичанск погибли около 10-11 тысяч оккупантов", - сказал глава Минобороны.

Он уточнил, что ВСУ ликвидировали около 2 тыс. боевиков из "ЛНР" и около 8-9 тыс. военнослужащих вооруженных сил России.

Что касается 20 тыс. раненых захватчиков, то из них около 6,5 тыс. – это тяжелые травмы с последующей ампутацией конечностей.

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Выход ВСУ из Северодонецка

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 24 июня сделал заявление о том, украинские военные получили приказ отходить от своих позиций в Северодонецке. Он рассказал о том, что войска РФ ежедневно на протяжении 4 месяцев обстреливали город, инфраструктура уничтожена, повреждены или разрушены 90% сооружений. Гайдай подчеркнул, что на неукрепленных территориях может расти количество погибших, поэтому принято решение о переходе на более укрепленные рубежи.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что ВСУ в ночь с 23 на 24 июня отошли из Северодонецка на более подготовленные позиции. По его словам, это вынужденная мера – сложно держать оборону, когда у противника больше сил, а вокруг города взорваны все мосты.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что публичное распространение гражданскими лицами информации о проведении военных операций Вооруженными силами Украины и публикация таких сведений в социальных сетях частично срывает военные операции. Такая ситуация произошла и в Северодонецке. Украинской армии не дали возможность завершить запланированные действия.

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