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Спецоперация ВСУ в Северодонецке отчасти была сорвана из-за сообщений в Сети – Минобороны

25 июня 2022, 14:51

Военные операции армии Украины должны проводиться тайно, без публичной огласки, сказала Анна Маляр.

ВСУ, Северодонецк
ВСУ полностью не смогли доделать запланированное в Северодонецке - Маляр / Коллаж фото t.me/luhanskaVTSA и УНИАН

Публичное распространение гражданскими лицами информации о проведении военных операций Вооруженными силами Украины и публикация таких сведений в социальных сетях частично срывает военные операции. Такая ситуация произошла вчера и позавчера относительно Северодонецка. Украинской армии не дали возможность завершить запланированные действия. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

На своей странице в социальной сети Facebook она написала о том, что когда ВСУ проводят военные операции, реализуется несколько задачи. Они должны выполняться тайно, без публичной огласки. Информацию об успехах или неудачах украинской армии на фронте можно только после того, как состоялись официальные заявления Генштаба ВСУ или Министерства обороны.

Читайте такжеНаступление РФ затормозится: захват Северодонецка и Лисичанска россиянами не изменит ход войны – ISWОна указала, что распространение гражданскими лицами информации о военных операциях и публикация сведений в Сети до официальных сообщений частично срывает военные операции. Так произошло в Северодонецке вчера и позавчера – ВСУ не смогли полностью реализовать свои планы действий.

"Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба отчасти срывает военные операции - как это было вчера и позавчера относительно Северодонецка. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное", - добавила Анна Маляр и подчеркнула, что украинцам не следует разглашать военные планы в социальных сетях.

Выход ВСУ из Северодонецка

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 24 июня сделал заявление о том, украинские военные получили приказ отходить от своих позиций в Северодонецке. Он рассказал о том, что войска РФ ежедневно на протяжении 4 месяцев обстреливали город, инфраструктура уничтожена, повреждены или разрушены 90% сооружений. Гайдай подчеркнул, что на неукрепленных территориях может расти количество погибших, поэтому принято решение о переходе на более укрепленные рубежи.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что ВСУ в ночь с 23 на 24 июня отошли из Северодонецка на более подготовленные позиции. По его словам, это вынужденная мера – сложно держать оборону, когда у противника больше сил, а вокруг города взорваны все мосты.

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 24 июня заявил, что Северодонецк остается самой горячим участком фронта. Военное ведомство не комментирует сведения о возможном выходе ВСУ из Северодонецка. Он призвал не распространять информацию по этому поводу.

"Хотел бы призвать и журналистов и представителей органов государственной власти дать возможность ВСУ сообщать о действиях украинской армии в рамках открытой информации. Не нужно вредить ведению оборонной операции... Верьте в Вооруженные силы Украины", - сказал он.

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