Украинская армия вышла из Северодонецка - журналист Бутусов / УНИАН и ua.depositphotos.com

Группировка украинских воинов отошла из Северодонецка в ночь с четверга на пятницу, с 23 на 24 июня, на заранее подготовленные позиции. Такую информацию озвучил известный журналист Юрий Бутусов на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка. На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь", – отметил журналист.

Бутусов пишет, что решение об отходе ВСУ из Северодонецка стало безальтернативным ‒ поскольку очень трудно держать оборону против превосходящих сил русских оккупантов после того, как вокруг города были взорваны все мосты.

"Отходить горько, но это решение давно уже назрело. Украинские воины достойно бились за город и сделали больше, чем возможно в таких чрезвычайно тяжелых условиях. Без мостов и без понтонов каждый день боя был сплошным героизмом. Я напишу об этом чуть позже. Мы вышли. Но мы обязательно вернемся. Вечная слава украинским героям, которые сражались до конца", ‒ подытожил журналист.

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Напомним, ранее председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинским военным приказали отходить от Северодонецка на Луганщине, ведь нет смысла оставаться на разбитых позициях – из-за этого растет количество погибших.

"Сейчас та ситуация, когда находиться на разбитых за много месяцев позициях просто для того, чтобы там находиться, не имеет смысла. Потому что с каждым днем на неукрепленных территориях может пропорционально расти количество погибших. Поэтому было принято такое решение, и наши бойцы, которые там находятся, уже получили команду отходить на новые позиции и оттуда уже нормально и полноценно вести боевые действия", – рассказал Гайдай.

До того аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что захват Северодонецка и Лисичанска оккупантами не станет сильным поворотным моментом, который способен изменить ход войны.

Позднее советник министра внутренних дел Дениса Монастырского Виктор Андрусив писал - подразделения ВСУ успешно вышли из окружения в районе населенных пунктов Золотое и Горское Луганской области - причем так, что оккупанты ничего не поняли.

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