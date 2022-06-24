Наступление РФ затормозится: захват Северодонецка и Лисичанска россиянами не изменит ход войны – ISW

Наступление РФ затормозится в ближайшие недели/ Генштаб ВСУ, Reuters

Российские захватчики в ближайшие недели замедлят свои наступления в Украине. Это позволит украинским военным эффективнее идти в контрнаступления.

В прошедшие несколько дней оккупанты достигли значительных успехов в районе Северодонецк-Лисичанск. Украинские войска там несут потери. Однако основной цели на этом направлении украинские силы достигли – они замедлили российское наступление. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что даже если оккупанты захватят Северодонецк и Лисичанск, это не станет сильным поворотным моментом, который способен изменить ход войны.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие недели наступательные операции РФ остановятся. И не это не повлияет то, захватят ли они Северодонецк и Лисичанск. Однако украинские военные смогут пойти в более активное контрнаступление.

Также в Институте изучения войны отметили, что Беларусь проводит военные учения и не планирует втягиваться в войну против Украины. Однако это не означает, что от РБ не будет никаких провокаций.

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины успешно вышли из окружения в районе населенных пунктов Золотое и Горное под Северодонецком Луганской области.

Ранее сообщалось, что Украина получит от Германии мощную систему противовоздушной обороны IRIS-T SLS. Уже был заключен соответствующий контракт между украинской стороной и немецким производителем оружия Diehl Defence.

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