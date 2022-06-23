УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Экипаж мертв, от авто осталась "морда": на Харьковщине оккупанты наехали на мину бойцов "Кракена"

23 июня 2022, 19:23

Момент "демилитаризации" зафиксировал на фото другой захватчик, ехавший сзади на квадроцикле.

оккупанты взорвались на мине на Харьковщине
На Харьковщине оккупанты подорвались на мине бойцов "Кракен"/ Telegram Диванно-штурмовая бригада

На Харьковщине российские оккупанты из подразделения ДШГр "Русич" подорвались на противотанковой мине, которую ранее установили воины украинского подразделения "Кракен". Все трое захватчиков, которые были внутри машины, мгновенно отправились на концерт Кобзона.

При этом момент взрыва успел зафиксировать четвертый оккупант, который ехал сзади на квадроцикле. Он не решился выложить в сети видео "взрывной поездки", однако обнародовал фото. Ими в свою очередь поделился украинский Telegram-канал "Диванно-штурмовая бригада".

"Слезливая история от орка, товарищи которого подорвались на противотанковой мине в Рубежном Харьковской области. Сам он ехал на квадроцикле позади машины и не пострадал, но снял замечательное видео, как его друзей расщепляет на атомы и разбрасывает по окрестностям. Надеемся, что выложит он его очень скоро", – говорится в сообщении.

Оккупант, снявший видео, писал, что он включил камеру GO PRO всего за минуту до взрыва. Таким образом кадры из "демилитаризации" захватчиков успели зафиксироваться на камеру.

Когда россияне на авто наехали на мину и машина взорвалась, в ее кузове также сдетонировали две противотанковые управляемые ракеты. Захватчики погибли сразу, а от авто осталась только "морда".

  • На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен"
    На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен" Telegram "Диванно-штурмовая бригада"
  • На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен"
    На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен" Telegram "Диванно-штурмовая бригада"
  • На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен"
    На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен" Telegram "Диванно-штурмовая бригада"
  • На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен"
    На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен" Telegram "Диванно-штурмовая бригада"
  • На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен"
    На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен" Telegram "Диванно-штурмовая бригада"
  • На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен"
    На Харьковщине оккупанты взорвались на мине бойцов "Кракен" Telegram "Диванно-штурмовая бригада"

Интересно, что оккупанты из подразделения "Русич" еще 18 июня угрожали бойцам "Кракена", что их головы будут украшать пикап захватчиков. И уже 20 июня этот пикап разнесло на куски из-за установленной воинами "Кракена" мины.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине после боев под Изюмом около 200 российских захватчиков бежали из российского войска и скрываются от своих командиров в лесу, ведь не хотят возвращаться на фронт.

Напомним, командиры оккупантов называют собственных солдат "одноразовыми" и "мясом". Руководство российской армии, наступая на воинов ВСУ, сначала пускают вперед так называемых "одноразовых", а лишь затем начинают бой с применением тяжелой техники.

Смотрите онлайн новости Харькова:

Читайте также:

война в Украине Харьковская область вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:27

Оккупанты готовят "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях: названа дата

20:24

Переговоры о статусе кандидата для Украины идут сложнее, чем ожидалось - журналистВидео

20:16

Украина получит немецкую систему ПВО IRIS-T SLS, которой еще нет на вооружении у Бундесвера – посолВидео

20:12

Приметы на 24 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:55

Разведка боем оккупантов потерпела крах: ВСУ "покрошили" ДРГ врагаВидео

Реклама
19:53

Страх и паника: Подоляк заявил о возможности скорейшего завершения войны

19:39

Сказочное богатство и невероятная удача: три знака зодиака в списках любимчиков фортуны до конца лета 2022

19:36

Очень уж Байден хочет Путина наказатьмнение

19:35

Врага крушат с воздуха: ВСУ показали удары по оккупантам с дронаВидео

19:32

Дизайн интерьера: названы главные ошибки при покупке ковра

19:28

"Страшная правда": в бою с оккупантами погиб Народный герой Украины Андрей ВерхоглядВидео

19:23

Экипаж мертв, от авто осталась "морда": на Харьковщине оккупанты наехали на мину бойцов "Кракена"ФотоВидео

19:03

Как избавиться от пота на одежде: самые простые и доступные лайфхакиВидео

19:00

Хватает ртом воздух: на видео попали последние секунды жизни ШатуноваВидео

18:58

38 российских десантников пропали без вести: оккупанты неудачно наткнулись на украинских танкистов

18:58

Провал штурма РФ под Лисичанском: ВСУ отразили атаку, враг отступил с потерямиВидео

18:50

"Я уже на последнем издыхании, как мне кажется": Брэд Питт оставляет актерскую карьеру

18:38

Гороскоп на завтра 24 июня 2022 для всех: Тельцам - тайфун в любви, Девам - скандал, Овнам - награда

18:33

Как ускорить созревание болгарского перца и получить шикарный урожай: простой и эффективный способВидео

18:32

Орбакайте покинула Россию и показала подросшую внучку Пугачевой

Реклама
18:23

ВСУ ударили с воздуха по командно-наблюдательному пункту и скоплению техники РФ на ХерсонщинеВидео

18:21

Гайдай не исключил отход ВСУ из-под Лисичанска и назвал причинуВидео

18:17

Как раньше не будет: призыв коснется юношей, которые поступают в вузы - ЗеленскийВидео

18:16

Как стильно носить и завязывать платок в 2022 году - потрясающие идеи для каждого

17:44

Пол страны зальет дождями: синоптики предупредили о граде и шквалах в УкраинеВидео

17:29

В Британии дали тревожный прогноз: Западу не хватит боеприпасов на затяжную войну в УкраинеВидео

16:57

Беларусь может дать РФ оружие и технику для атаки на Украину - ГенштабВидео

16:54

Россия хочет срочно укрепить оборону Беларуси - ШойгуВидео

16:45

Не прошло и суток: в России начали делить наследство Шатунова

16:41

Российским школьникам запретили петь на выпускном песни Земфиры и Мумий Троля

16:40

Путин может объявить мобилизацию в РФ при двух условиях – военный эксперт ЧерникВидео

16:34

У врага огневое преимущество, ВСУ перешли к маневренной обороне – ЗалужныйВидео

16:26

Макаревич - молодец, но и его песни пока нужно запретить: Кондратюк высказался о русской музыкеВидео

16:01

Пошел на зов о помощи: нацгвардеец героически спас жизнь раненных побратимов

15:59

Война на истощение: оккупанты нацелились на четыре города Украины - МинобороныВидео

15:55

Мариуполь оставили на кадыровцев и дагестанцев: оккупанты двинулись на ЗапорожьеВидео

15:52

Путинский лизоблюд Пореченков назвал "лучшими людьми страны" оккупантов, убивающих украинцев

15:47

Армия РФ в боях пускает вперед "одноразовых" солдат – боец ВСУВидео

15:40

Украина имеет право бить ракетами по территории РФ — экс-посол СШАВидео

15:32

Чистильщик организма №1: какие болезни лечит свекла и для кого она опаснаВидео

Реклама
15:08

Названа причина смерти Юрия Шатунова

15:08

"Русский патриотический хоррор": в РФ решили снять фильм об "освобождении" Донбасса - Подоляк

14:49

"Это лето станет последним для многих оккупантов": американские РЗСО HIMARS прибыли в УкраинуВидео

14:44

"Несправедливо рано!": убитые горем Басков, Галкин, Орбакайте и другие скорбят по Юре Шатунову

14:35

"Теперь защищаете с неба": в боях с оккупантами погибли молодые супруги из Кропивницкого

14:29

"Нас только шестеро осталось": оккупанты пьют от страха и убегают в "вечные отпуска"Видео

14:25

С днем рождения женщине – красивые поздравления, душевные открытки и картинки имениннице

14:22

Оккупанты украли самую большую солнечную электростанцию в Украине: была как 100 футбольных полей

14:22

Бойцы ВСУ захватили БМД-4 войск РФ и будут бить по оккупантам их же оружиемВидео

14:19

ВиаГра на Кипре прыгала на концерте перед россиянами - СМИВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять