Экипаж мертв, от авто осталась "морда": на Харьковщине оккупанты наехали на мину бойцов "Кракена"

На Харьковщине оккупанты подорвались на мине бойцов "Кракен"/ Telegram Диванно-штурмовая бригада

На Харьковщине российские оккупанты из подразделения ДШГр "Русич" подорвались на противотанковой мине, которую ранее установили воины украинского подразделения "Кракен". Все трое захватчиков, которые были внутри машины, мгновенно отправились на концерт Кобзона.

При этом момент взрыва успел зафиксировать четвертый оккупант, который ехал сзади на квадроцикле. Он не решился выложить в сети видео "взрывной поездки", однако обнародовал фото. Ими в свою очередь поделился украинский Telegram-канал "Диванно-штурмовая бригада".

"Слезливая история от орка, товарищи которого подорвались на противотанковой мине в Рубежном Харьковской области. Сам он ехал на квадроцикле позади машины и не пострадал, но снял замечательное видео, как его друзей расщепляет на атомы и разбрасывает по окрестностям. Надеемся, что выложит он его очень скоро", – говорится в сообщении.

Оккупант, снявший видео, писал, что он включил камеру GO PRO всего за минуту до взрыва. Таким образом кадры из "демилитаризации" захватчиков успели зафиксироваться на камеру.

Когда россияне на авто наехали на мину и машина взорвалась, в ее кузове также сдетонировали две противотанковые управляемые ракеты. Захватчики погибли сразу, а от авто осталась только "морда".

Интересно, что оккупанты из подразделения "Русич" еще 18 июня угрожали бойцам "Кракена", что их головы будут украшать пикап захватчиков. И уже 20 июня этот пикап разнесло на куски из-за установленной воинами "Кракена" мины.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине после боев под Изюмом около 200 российских захватчиков бежали из российского войска и скрываются от своих командиров в лесу, ведь не хотят возвращаться на фронт.

Напомним, командиры оккупантов называют собственных солдат "одноразовыми" и "мясом". Руководство российской армии, наступая на воинов ВСУ, сначала пускают вперед так называемых "одноразовых", а лишь затем начинают бой с применением тяжелой техники.

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