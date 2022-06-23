38 российских десантников пропали без вести: оккупанты неудачно наткнулись на украинских танкистов

Оккупанты неудачно наткнулись на украинских танкистов / УНИАН

В Донецкой области было уничтожено подразделение 382 отдельного батальона морской пехоты (в/ч 45765, Темрюк) 810 обр мп (Севастополь).

В ходе боевых действий 21 июня российские оккупанты пошли на штурм позиций ВСУ, но получили отпор, сообщил журналист Роман Цимбалюк на своей страничке в Facebook.

"Во время попытки штурма украинских позиций данное подразделение наткнулось на танкистов ВС Украины, выжить удалось лишь паре человек. Потери среди личного состава: 3 военнослужащих убито (о смерти которых доложили выжившие) и 38 числятся пропавшими без вести", - написал журналист.

Читайте такжеПроредили ряды оккупантов: Воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу и опорный пункт РФРанее украинские военные ликвидировали Александра Астахова из Луганска, который ранее служил в специальном отряде "Беркут" и предал свою Родину. Теперь предателя настигла карма.

Напомним, украинские воины ликвидировали под Изюмом оккупантов из Кантемировской танковой дивизии. Задачу успешно выполнили военные бригады "Холодный Яр".

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