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Пришло время расплаты: ВСУ уничтожили бывшего беркутовца из Луганска

23 июня 2022, 13:49

Экс-сотрудник "Беркута" предал Родину, и теперь поплатился за то, что воевал против своего государства.

александр астахов астах беркут
ВСУ уничтожили бывшего беркутовца Олексанра Астахова из Луганска/ Telegram Анатолий Штирлиц

Украинские военные ликвидировали Александра Астахова из Луганска, который ранее служил в специальном отряде "Беркут" и предал свою Родину.

Теперь предателя настигла карма. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в Telegram.

"Бывший сотрудник спецотряда "Беркут" Астахов Александр "Астах" из Луганска. Предателя настигла карма", – отметил Штефан.

Также он обнародовал фото ликвидированного экс-беркутовца, который предал Родину.

александр астахов астах беркут
Александр Астахов/ Telegram Анатолий Штирлиц

Ранее сообщалось, что в Херсонской области ликвидировали исключенного из фракции "Слуга народа" нардепа-предателя Алексея Ковалева. Об этом заявил внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

Напомним, украинские воины ликвидировали под Изюмом оккупантов из Кантемировской танковой дивизии. Задачу успешно выполнили военные бригады "Холодный Яр".

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