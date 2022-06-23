В Минобороны прокомментировали слухи об освобождении нескольких улиц в Херсоне

Сведения относительно освобождения улиц и оружии ВСУ в Херсонской области являются некорректными - Маляр / Генштаб ВСУ, Суспильне

Информация об оружии, занятых улицах и другие сведения, связанные с освобождением Херсона, является некорректной. Все публикации о потере или деоккупации населенных пунктов до заявлений Генштаба считаются неточными. Военная информация специально подается с опозданием, чтобы не навредить операциям, которые проводят ВСУ. Распространение или искажение неподтвержденных сведений вредит Вооруженным силам и усложняет выполнение задач. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

На своей странице в социальной сети Facebook она написала о том, что люди, которые пишут об освобождении населенных пунктов до появления официальных заявлений военных ведомств, могут навредить украинской армии.

Читайте такжеОккупанты понимают, что наступление ВСУ им не остановить, им придется уйти - Херсонская ОВАПо ее словам, информация, связанная с применяемым в Херсоне оружием, о занятых улицах и др., является некорректной. Следует ждать официальных заявлений от Генерального штаба.

"Вот сейчас двое бывших нардепов и один действующий начали писать об применяемом на Херсонском направлении оружии, о хороших новостях из Херсона, о занятых улицах в Херсоне и т.д. И этим вредят ВСУ. Информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения операции, считается некорректной. Дождитесь официальной информации от Генерального штаба", - написала Маляр.

Она объяснила, что сведения о ситуации во время войны специально подаются с опозданием, чтобы не нанести вред армии и не усложнять выполнение задач.

"Это означает, что разглашение или искажение информации о деталях военной операции до того, как об этом заявили официальные источники (Минобороны или ВСУ), - наносит ущерб нашим Вооруженным Силам и усложняет выполнение поставленных задач", - подчеркнула Анна Маляр.

Смотрите видео ТСН – армия Украины продвигается к Херсону

Ситуация в Херсонской области

Специалисты американского Института изучения войны сделали предположение, согласно которому контрнаступательные действия армии Украины в Херсонской области будут нести еще более существенную угрозу российским войскам. Эффективные действия ВСУ уже вынудили захватчиков акцентировать внимание на удержании своих оборонительных позиций вдоль южной оси.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что ВСУ освободили Киселевку Херсонской области и находятся на расстоянии приблизительно 15 километров от самого Херсона.

"Уже Киселевка за нами считается. Это весьма существенное продвижение, начиная от Посад-Покровского и Мирного", - подчеркнул внештатный советник Ермака.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк 21 июня заявила, что ВСУ проводят успешные контрнаступательные действия в Херсонской области. Оккупантов оттесняют со второго и третьего рубежей обороны. Детальная информация будет после того, как армия Украины закрепится на новых позициях.

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