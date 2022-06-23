"Стреляли из пушки и пулеметов": на Черниговщине оккупанты зверски убили близнецов-подростков

На Черниговщине оккупанты зверски убили близнецов-подросткоы / ТСН и ua.depositphotos.com

14 марта в селе Мохнатин (Черниговская область) из пулеметов и пушки русские оккупанты убили трех парней-подростков ‒ прямо на улице. Об этом сообщает портал ТСН.

Теперь в комнату 17-летних своих сыновей-близнецов ‒ Евгения и Богдана ‒ местная жительница Оксана практически не заходит ‒ ей мучительно больно.

"Столько планов у них было и все оборвалось в одну минуту, в одну секунду. Лучше бы они сожгли этот дом, забрали все, только бы детей оставили", — говорит женщина, содрагаясь от рыданий.

Местный житель Николай говорит, что прятался у себя дома и вдруг услышал пулеметную очередь, а потом разрывы снарядов (после выстрелов из пушки). Потом он выбежал на улицу.

"Я до сих пор не могу – это шок был. Я вижу, что близнецы лежат вдвоем. Миша разговаривает с ними. Женя уже практически не реагировал ни на что. Лежал, у него три пулевые ранения было", – рассказывает мужчина.

С другой стороны улицы лежал лучший друг Евгения и Богдана ‒ юный Валентин Якимчук. Именно в него оккупанты и стреляли из пушки. Мертвый парень оказался сильно изуродованным – его оторвало ногу и разбило череп.

Отец убитого Валентина говорит, что подростки подняли руки ‒ мол, мы безоружны ‒ но это не остановило оккупантов.

Читайте также"Прости, что были вместе так мало": под Харьковом оккупанты убили 19-летнего студента-философа

Напомним, 1 июня поселке городского типа Высокополье в Херсонской области русские захватчики убили супругов, которые жили в этом поселке - расстреляв их прямо во дворе их жилища.

"По данным следствия, 1 июня 2022 года в пгт Высокополье военный армии РФ расстрелял безоружных мужчину и женщину в их собственном дворе. От полученных огнестрельных ранений супруги погибли на месте", – заявили в Офисе генпрокурора

До того сообщалось, что СБУ установила личности еще восьми российских захватчиков, которые совершали зверства против мирного населения во время оккупации части Киевской области. В частности, именно эти военные РФ жестоко пытали и потом убили старосту села Мотыжин и ее семью.

Другие новости: