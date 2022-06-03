Оккупанты убили шестерых человек в Мариуполе для съемки пропагандистского ролика

Тела они вывезли в братскую могилу, чтобы замести следы своего преступления.
Российские захватчики расстреляли из танков жилые дома в Мариуполе, чтобы снять это на видео и использовать для создания пропагандистского видеоролика для российских СМИ.
В результате обстрела одной из многоэтажек погибли шесть человек – пятеро мужчин и одна женщина. Об этом сообщает в Telegram советник городского головы Петр Андрющенко.
Он рассказал, что сейчас российские оккупанты разбирают завалы уничтоженных ими домов. Когда в этом доме они нашли под завалами шесть тел, то сразу забрали их и вывезли в братской могиле в селе Виноградное, очевидно, заметая следы своего преступления.
Дом, о котором идет речь, расположен в районе ул. Пашковского и пр. Первого мая.
Андрющенко напомнил, что пропагандистское видео, на котором российский танк в упор расстреливает гражданские дома ради хорошего кадра, появилось ранее на Russia Today (RT).
Видео с расстрелом дома российскими захватчиками можно увидеть здесь:
Ранее сообщалось, что террористы из так называемой "ДНР" угрожают казнить защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в плену захватчиков на временно оккупированных территориях Донбасса.
Напомним, во временно оккупированном Мариуполе россияне ввели смертную казнь. В городе расстреливают чиновников и волонтеров. Под расстрел могут попасть те, кто отказался сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями.
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