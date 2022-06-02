Оккупанты "узаконили" смертную казнь в Маруиполе: расстреливают верных Украине

Оккупанты "узаконили" смертную казнь в Маруиполе / УНИАН

Во временно оккупированном Мариуполе россияне ввели смертную казнь. В городе расстреливают чиновников и волонтеров.

В Мариупольском горсовете отметили, что оккупанты сажают в тюрьму или расстреливают всех, кто отказался сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, фейковый суд "ДНР" приговорил к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. При этом по меньшей мере один госслужащий казнен путем расстрела.

"Также в тюрьме в Еленовке содержатся несколько десятков волонтеров, которые в марте-апреле помогали в эвакуации мариупольцев и пытались доставить продукты с водой в заблокированный город", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ уличных боях за Мариуполь убито примерно 6 000 оккупантов - АрестовичПриговора ожидает также украинская судья. Она занималась рассмотрением дел, связанных с сепаратизмом, которые получили немалую огласку. Известно, что она подвергается пыткам со стороны оккупантов.

Ранее пилот, который летал в блокадный Мариуполь, рассказал, как доставлялась помощь защитникам Украины и мирным жителям, которые оставались в городе. Главная сложность была в том, что помощь нужно было привезти на 100 км в глубину контролируемой врагом территории.

Также сообщалось, что во время многочисленных неудачных попыток русских оккупантов запустить водоснабжение в Мариуполе из многочисленных братских могил в городе водой вымыло тела убитых агрессорами горожан. Как сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, такие тела русские собирают и свозят в супермаркеты, поскольку морги в городе давно переполнены.

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