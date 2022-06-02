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Летчики понимали, что на 90% они не вернутся: пилот, прорвавший блокаду Мариуполя, раскрыл детали операции

2 июня 2022, 14:30

Главная сложность была в том, что помощь нужно было привезти на 100 км в глубину контролируемой врагом территории. Руководило операцией ГУР.

Пилот, прорвавший блокаду Мариуполя, раскрыл детали операции / скриншот

Пилот, который летал в блокадный Мариуполь, рассказал, как доставлялась помощь защитникам Украины и мирным жителям, которые оставались в городе. Главная сложность была в том, что помощь нужно было привезти на 100 км в глубину контролируемой врагом территории.

Руководило операцией Главное управление разведки. Все операции были секретными. Поэтому времени на понимание и исследование всех нюансов не было даже у экипажей.

Каждый полет готовился индивидуально. У кого-то на подготовку были сутки, у кого-то – неделя, а у кого-то - лишь считанные часы.

"Это было не то что сложно. Это было практически невозможно", - сказал пилот.

По его словам, летчики понимали, что в 90 процентах случаев они не вернутся.

"Но главнокомандующий спросил: во сколько жизней гражданских и других людей вы оцениваете свою жизнь? Мы понимали, что там происходит, что у людей нет даже лекарств. Не было боеприпасов, это было крайне необходимо сделать. Поэтому все шли на этот риск, понимая ради кого и ради чего они это делают", - сказал пилот.

Читайте такжеУкраинские пилоты героически прорвали блокаду Мариуполя: появилось уникальное видео с вертолетаНаибольшее волнение было тогда, когда экипаж шел к вертолету. Но в процессе полета это уже воспринималось как работа.

"Мы просто работали и делали то, что должны делать. И в тот момент, когда мы оказались в Мариуполе, когда шла высадка, выгрузка людей и груза, это было ощущение эйфории. Нам казалось, что если мы пришли туда и мы находимся в зоне поражения трех зенитно-ракетных комплексов, мы стоим здесь и выгружаемся, мы - короли мира. Мы победили и все будет хорошо", - говорит украинский летчик.

Но, к сожалению, это был не конец. Уже на обратном пути во время полета из Мариуполя в шести километрах от города в вертолет попала ракета. Один двигатель отказал. Второй вертолет, летевший позади, россияне сбили, весь экипаж погиб.

В вертолете, у которого остался рабочим один двигатель, на борту было 20 раненых. Экипаж понимал, что если они сядут посреди поля, то вероятно их не удастся спасти. Поэтому летчики сделали все возможное, чтобы долететь до места посадки.

Эвакуация раненых с Азовстали

16 мая с завода Азовсталь в Мариуполе в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.

Информацию об эвакуации бойцов Азова также подтвердил и президент Владимир Зеленский.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины утром 17 мая сообщило, что "для скорейшего возвращения" эвакуированных защитников Мариуполя "будет осуществлена процедура обмена". Также проводятся все необходимые мероприятия по спасению тех, кто остался на Азовстали.

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