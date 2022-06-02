"Просто гнев": рашисты придумали для жителей Мариуполя новое издевательство

Рашисты не выдают справки о смерти мирных жителей / Фото Reuters

Рашисты в Мариуполе устроили новое испытание для мирных жителей, чьи родственники погибли на войне. Захватчики отказываются выдавать справки об их гибели, написал в Telegram советник законного украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Российские оккупанты, которые практически разрушили украинский Мариуполь, устроили новые испытания для мирных жителей, чьи родственники погибли в результате обстрелов. Захватчики не выдают им справки о гибели.

Также у жителей города нет возможности похоронить своих родных, чьи жизни забрали российские военные, в отдельных могилах.

Справку о смерти оккупанты выдают только по факту смерти от естественных причин.

"Новые издевательства оккупантов при захоронении погибших мариупольцев. Справку о смерти и праве захоронения в отдельной могиле в гробу они предоставляют исключительно по факту смерти от естественных причин. В случае гибели человека под обстрелами или даже при смерти от последствий полученных ранений, справка о смерти не выдается", – написал советник городского головы.

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Всех мариупольцев, погибших в результате боевых действий, которые устроила страна-агрессор Россия, хоронят безымянно в братских могилах.

"Максимум – близким могут выдать справку после захоронения о "пропавшем без вести". Это уже даже не сокрытие преступлений. Это уже что-то другое. Но я не знаю этому название. Гнев. Просто гнев", – добавил Андрющенко.

Ранее пилот, который летал в блокадный Мариуполь, рассказал, как доставлялась помощь защитникам Украины и мирным жителям, которые оставались в городе. Главная сложность была в том, что помощь нужно было привезти на 100 км в глубину контролируемой врагом территории.

Также сообщалось, что во время многочисленных неудачных попыток русских оккупантов запустить водоснабжение в Мариуполе из многочисленных братских могил в городе водой вымыло тела убитых агрессорами горожан. Как сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, такие тела русские собирают и свозят в супермаркеты, поскольку морги в городе давно переполнены.

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