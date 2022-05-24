СБУ обнародовали фото и данные 8 оккупантов, которые жестоко убили семью старосты из Мотыжина

СБУ обнародовали фото и данные 8 оккупантов, которые убили семью старосты из Мотыжина / Фото иллюстративное: последствия обстрелов в одном из сел Киевщины, СБУ

Служба безопасности Украины установила личности еще восьми российских захватчиков, которые совершали зверства против мирного населения во время оккупации части Киевской области. В частности, именно эти военные РФ жестоко пытали и потом убили старосту села Мотыжин и ее семью.

Среди названных захватчиков, фото и данные которых обнародовали в СБУ, пятеро – военнослужащие российских вооруженных сил и трое – "вагнеровцы".

"Этим подозреваемым инкриминируется всего 14 эпизодов: убийство гражданских, обстрелы и сжигания жилых домов, плен, пытки и удерживания людей в подвалах без еды и воды, похищения имущества", – отметили в ведомстве.

Убили всю семью, потому что не рассказали расположение сил ВСУ

Одно из преступлений рашистов – пытки и убийство семьи старосты села Мотыжин в Бучанском районе Киевской области. Захватчики ворвались в дом старосты, саму женщину с ее родными отвезли к месту временного базирования оккупантов. После этого семью пытали, пытаясь выведать у них информацию о том, где находятся подразделения ВСУ и силы тероборони.

"Палачи жестоко издевались над сыном на глазах у матери, прострелили ему ногу. Но не получив информации, убили его выстрелом в голову. Пытали также мужа старосты. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений", – рассказывают в СБУ.

СБУ установили личности еще 8 оккупантов, которые совершали зверства на Киевщине/ СБУ

Безоружную женщину убили, потому что "не понравилась ее одежда"

В ведомстве рассказали о еще нескольких эпизодах, в которых "засветились" именно эти захватчики. Так, одну мирную жительницу расстреляли лишь потому, что у нее была черная одежда – ее убили по приказу командира взвода 36 общевойсковой армии 37 отдельной мотострелковой бригады РФ. Отца убитой после этого русские взяли в плен и держали связанным почти совсем без еды и воды.

Захватчики также задержали двух волонтеров, которые доставляли гуманитарную помощь жителям Мотижина.

"Оккупанты допрашивали и пытали их, а после этого вывезли в лесополосу и приказали бежать, открыв по ним огонь. Один из волонтеров погиб от выстрела в голову, другой – был тяжело ранен. Автомобили и гуманитарную помощь оккупанты забрали себе", – отмечают в СБУ.

Кроме этого, рашисти убили двух членов общественной организации "Патриот" – их замучили, а уже после смерти расстреляли их бездыханные тела.

Привязали к квадроциклу и заставили бежать

"Еще одному мирному жителю русские солдаты связали руки и привязали его к квадроциклу, заставив бежать длительное время. После допросов, угроз убийством и избиения, его в течение нескольких дней удерживали в канализационной яме", – отмечают в СБУ.

Этим восьми захватчикам заочно сообщили о подозрении по статье 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

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Ранее сообщалось, что боец Нацгвардии Украины взял в плен начштаба танкового батальона РФ и едва не погиб, спасая подчиненных. Штаб-сержант приказал своим бойцам спрятаться от обстрелов оккупантов, а сам остался на позиции, где получил ранение.

Также ранее начальник ГУР Кирилл Буданов отметил, что боевые действия завершатся возвращением Украине всех ее оккупированных территорий. До конца 2022 года Вооруженные силы Украины должны, как минимум, зайти на территорию Крыма.

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