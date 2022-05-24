УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

СБУ обнародовали фото и данные 8 оккупантов, которые жестоко убили семью старосты из Мотыжина

24 мая 2022, 17:30

Удалось установить причастность именно этих военных РФ к 14 преступлениям – убийствам, обстрелам, пыткам и т.п.

false
СБУ обнародовали фото и данные 8 оккупантов, которые убили семью старосты из Мотыжина / Фото иллюстративное: последствия обстрелов в одном из сел Киевщины, СБУ

Служба безопасности Украины установила личности еще восьми российских захватчиков, которые совершали зверства против мирного населения во время оккупации части Киевской области. В частности, именно эти военные РФ жестоко пытали и потом убили старосту села Мотыжин и ее семью.

Среди названных захватчиков, фото и данные которых обнародовали в СБУ, пятеро – военнослужащие российских вооруженных сил и трое – "вагнеровцы".

"Этим подозреваемым инкриминируется всего 14 эпизодов: убийство гражданских, обстрелы и сжигания жилых домов, плен, пытки и удерживания людей в подвалах без еды и воды, похищения имущества", – отметили в ведомстве.

Убили всю семью, потому что не рассказали расположение сил ВСУ

Одно из преступлений рашистов – пытки и убийство семьи старосты села Мотыжин в Бучанском районе Киевской области. Захватчики ворвались в дом старосты, саму женщину с ее родными отвезли к месту временного базирования оккупантов. После этого семью пытали, пытаясь выведать у них информацию о том, где находятся подразделения ВСУ и силы тероборони.

"Палачи жестоко издевались над сыном на глазах у матери, прострелили ему ногу. Но не получив информации, убили его выстрелом в голову. Пытали также мужа старосты. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений", – рассказывают в СБУ.

false
СБУ установили личности еще 8 оккупантов, которые совершали зверства на Киевщине/ СБУ

Безоружную женщину убили, потому что "не понравилась ее одежда"

В ведомстве рассказали о еще нескольких эпизодах, в которых "засветились" именно эти захватчики. Так, одну мирную жительницу расстреляли лишь потому, что у нее была черная одежда – ее убили по приказу командира взвода 36 общевойсковой армии 37 отдельной мотострелковой бригады РФ. Отца убитой после этого русские взяли в плен и держали связанным почти совсем без еды и воды.

Захватчики также задержали двух волонтеров, которые доставляли гуманитарную помощь жителям Мотижина.

"Оккупанты допрашивали и пытали их, а после этого вывезли в лесополосу и приказали бежать, открыв по ним огонь. Один из волонтеров погиб от выстрела в голову, другой – был тяжело ранен. Автомобили и гуманитарную помощь оккупанты забрали себе", – отмечают в СБУ.

Кроме этого, рашисти убили двух членов общественной организации "Патриот" – их замучили, а уже после смерти расстреляли их бездыханные тела.

Привязали к квадроциклу и заставили бежать

"Еще одному мирному жителю русские солдаты связали руки и привязали его к квадроциклу, заставив бежать длительное время. После допросов, угроз убийством и избиения, его в течение нескольких дней удерживали в канализационной яме", – отмечают в СБУ.

Этим восьми захватчикам заочно сообщили о подозрении по статье 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Смотрите онлайн новости Киева:

Ранее сообщалось, что боец Нацгвардии Украины взял в плен начштаба танкового батальона РФ и едва не погиб, спасая подчиненных. Штаб-сержант приказал своим бойцам спрятаться от обстрелов оккупантов, а сам остался на позиции, где получил ранение.

Также ранее начальник ГУР Кирилл Буданов отметил, что боевые действия завершатся возвращением Украине всех ее оккупированных территорий. До конца 2022 года Вооруженные силы Украины должны, как минимум, зайти на территорию Крыма.

Читайте также:

война в Украине СБУ российские военные Киевская область вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:30

СБУ обнародовали фото и данные 8 оккупантов, которые жестоко убили семью старосты из Мотыжина

17:25

Позитив прокомментировал роман с бывшей партнершей по Танцам со звездами Юлией Сахневич

17:19

Самые опасные дни июня 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду

17:06

"Танцы на костях": Козловский попал в дикий скандалВидео

17:03

На Западе не добьются капитуляции Украины перед Путиным: Россия должна ответить за все – ДудаВидео

Реклама
17:02

"Димон, 29 тысяч солдат РФ на украинских землях гниют": Гордон привел в чувства МедведеваВидео

16:39

Шойгу заявил, что РФ "сознательно замедляет наступление" в Украине, и объяснил причинуВидео

16:39

РФ закрывает рот матерям погибших солдат: сыновей "продают" за 5 млн рублейВидео

16:28

В Украине порезали субсидии и льготы на оплату коммуналки: на сколько именно

16:26

Резников рассказал, какие приятные сюрпризы ждут ВСУ в поставках оружия после "Рамштайна-2"Видео

16:22

"Что за сугробы между ног?": Волочкова шокировала шпагатом в мини-шортах

16:04

Популярная модель Эшли Грэм чуть не умерла от кровотечения во время домашних родов

16:01

Развал России: в Раде раскрыли сценарий распада РФ на несколько государствВидео

15:59

Гороскоп Таро на июнь 2022: Весам - изобилие, Скорпионам - триумф, Стрельцам - глобальные переменыВидео

15:46

"Вампир-лифтинг": дочь Путина тратила тысячи евро за странную процедуру красоты

15:46

"Повод для начала полноценной войны": Медведев разразился угрозами Украине из-за КрымаВидео

15:43

Россию навсегда отстранят от участия в ЕвровиденииВидео

15:40

Нападение Беларуси на Украину обернется военным поражением и свержением Лукашенко – ЗагороднийВидео

15:29

У США два возможных плана относительно войны с РФ, один из них – не в пользу Украинымнение

15:21

Медведчук был нужен ФСБ, чтобы "пилить" деньги - руководитель украинской разведки

Реклама
15:19

"Вывесили свою тряпку": российские оккупанты захватили СветлодарскВидео

15:13

Ягоды будут сладкими и сочными: чем удобрять клубнику весной для большого урожая

15:00

ЕС одобрил четвертый транш на вооружение для Украины – дадут еще 500 миллионов евроВидео

14:55

"Испытание": российский актер-"путинист" заявил, что в РФ нужно запретить аборты, даже если это изнасилование

14:47

У Зеленского резко ответили на предложение о прекращении огня и возобновлении бизнеса с РФВидео

14:44

Приметы на 25 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:42

Нацгвардеец взял в плен начштаба танкового батальона РФ и едва не погиб, спасая подчиненных

14:39

Русские обманом через мобильные игры заставляют украинских детей собирать разведданные - СБУВидео

14:38

ВСУ уничтожили российскую технику на 13 млрд долларов: названы самые дорогие потери

14:34

Хотят назвать захват Донбасса и Херсонщины "победой": в ГУР раскрыли планы новой пропаганды РФВидео

14:25

Самый вкусный заливной пирог с идеальной начинкой: секретный рецепт за 15 минутВидео

14:13

"Очень неудачный символ": историк объяснил значение "Z" и "O" на российской технике

14:03

Путина сделают козлом отпущения: в ГУР раскрыли сценарий госпереворота в РФВидео

13:41

"Просто одни трупы": оккупант пожаловался жене, как их "кинули" с войной в Украине

13:41

"Считаю помощь своим долгом": Галкин в трогательном видео призвал поддержать беженцев из УкраиныВидео

13:33

Ленд-лиз насыщает Украину оружием, Россия уже хочет перемирия – экспертВидео

13:32

Украина должна быть в Крыму уже до конца года – ГУРВидео

13:26

Европа снова попытается договориться, или Чем Украине грозит новый этап войнымнение

13:24

Возомнил себя персонажем из "Властелина колец": оккупант вонзил клинок в сердце украинцуВидео

13:18

Как создать идеальную спальню: идеи стильного дизайна

Реклама
13:10

Легендарный дорожный знак для оккупантов уйдет с молотка: стартовая цена – 50 тыс. грн

13:06

Настигла карма: российские саперы подорвались на заминированном Азовстале

13:00

Гороскоп на завтра, 25 мая 2022: Весам – сомнительные предложения, Водолеям – осуществление мечты

12:59

Украинцы категорически против территориальных уступок для завершения войны - опросВидео

12:46

Путин пережил пять покушений: кто и когда пытался убить российского диктатораВидео

12:39

Глава ГУР раскрыл сценарий завершения войны и назвал срокиВидео

12:39

Военные РФ с крейсера Москва, который уничтожали ВСУ, предлагали защитникам Змеиного сдаться

12:28

Дрон-камикадзе прервал пикник оккупантов: в ад отправились два экипажа россиянВидео

12:00

"Я убиваю преступников, а не детей и стариков": филиппинский диктатор разругал Путина

11:58

Прятались от обстрелов: в Мариуполе рашисты нашли тела 200 погибших человекВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять