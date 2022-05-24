"Димон, 29 тысяч солдат РФ на украинских землях гниют": Гордон привел в чувства Медведева

Гордон привел в чувства Медведева / скриншот

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев утверждает, что Крым в составе украинского государства – это, дескать, оскорбление России и якобы угроза ее территориальной целостности. Чиновник угрожает Украине "войной".

Журналист Дмитрий Гордон в своем Telegram-канале решил напомнить Медведеву, что война длится с 24 февраля.

"Стесняюсь спросить у этого гиганта мысли, а сейчас что, не война? А-а-а, "спецоперация". Спецоперация, Димон, это жопой несколько лет кресло пахану греть, изображая из себя президента. А война, это когда больше 29 тыс. трупов российских солдат на украинских землях гниют, а ты публично заикнуться об этом боишься, преемник недоделанный", - написал журналист.

Напомним, ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что война России против Украины закончится возвращением всех украинских территорий. По его словам, украинские силы как минимум до конца текущего года должны зайти в Крым.

После этого заявления Медведев разразился угрозами в адрес Украины. Российский чиновник назвал, дескать, "прямым хамством в адрес России" планы Украины по возвращению захваченного Крыма. По его словам, полуостров Москва якобы не собирается отдавать, поскольку это станет "национальным предательством".

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