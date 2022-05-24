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ЕС одобрил четвертый транш на вооружение для Украины – дадут еще 500 миллионов евро

24 мая 2022, 15:00

Общая помощь на оружие для Украины от Евросоюза теперь составляет 2 миллиарда евро.

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Европейский Союз окончательно утвердил четвертый транш на вооружение для Украины в сумме 500 миллионов евро.

Об этом сообщается сайте Совета ЕС. Отмечается, что объем оружия, который получит наше государство в рамках нового пакета поддержки, будет отвечать текущим приоритетам, о которых сообщили ЕС в украинском правительстве.

Предоставление новых средств увеличит общую помощь, которую Украина получит от Евросоюза на вооружение для защиты от РФ, до 2 миллиардов евро.

Новость дополняется…

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