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Секретарь СНБО Данилов рассказал, как изменилась помощь союзников Украины за время войны

19 мая 2022, 16:35

Секретарь СНБО Алексей Данилов особо отметил, что на данный момент Украина получает гораздо лучшее вооружение, чем она получала месяц назад.

Данилов, гаубица
Данилов рассказал, как изменилась помощь союзников Украины за время войны / УНИАН и ua.depositphotos.com

Сейчас Украина получает от западных союзников гораздо более мощное и лучшее оружие, чем месяц назад. Об этом Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в интервью порталу "НВ".

"В самом начале никто из наших партнеров не верил, что мы способны защищать свою страну: у меня с октября по февраль проходило очень много встреч, где я объяснял всем иностранным представителям, что никакого шанса у России победить Украину наскоком нет, мы будем защищаться, и мы будем воевать", — рассказал он.

Однако, несмотря на это, в первые две-три недели войны против России поставки оружия от западных стран Украине были очень ограничены.

"Мы считали каждый снаряд и каждую винтовку, военные решали, куда их нужно направить в первую очередь. Сейчас немного стало легче, но еще раз подчеркиваю: военные считают, что оружия нужно еще больше", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО особо отметил, что на данный момент Украина получает гораздо лучшее вооружение, чем она получала месяц назад.

"Это, например, М777 гаубицы, которые уже совсем другого качества и совсем другие калибры, это уже натовские стандарты, так называемый 155 калибр, таких снарядов нужно больше для достижения целей, которые ставят перед собой военные. Это уже совсем другой уровень войны, и уже не та техника, которая была в начале", — сказал он.

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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что вариант с переносом войны на территорию страны-агрессора, Российской Федерации, безусловно существует, но для него должны совпасть множество факторов.

"Это будет зависеть от многих факторов. Сам Путин же сказал, что военторг есть в любом городе. На сколько я понимаю, он уже появился в Брянске, Курске, Белгороде. Может там появится Белгородская, Курская, Брянская народные республики", ‒ говорит Данилов.

Вместе с тем, секретарь СНБО заверил, что украинская армия ни у кого не будет спрашивать советов и рекомендаций по поводу того, как правильно защищать Украину.

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Автор: Егор Бунин
оружие новости Украины Алексей Данилов война России и Украины
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