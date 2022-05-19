Секретарь СНБО Данилов рассказал, как изменилась помощь союзников Украины за время войны

Данилов рассказал, как изменилась помощь союзников Украины за время войны / УНИАН и ua.depositphotos.com

Сейчас Украина получает от западных союзников гораздо более мощное и лучшее оружие, чем месяц назад. Об этом Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в интервью порталу "НВ".

"В самом начале никто из наших партнеров не верил, что мы способны защищать свою страну: у меня с октября по февраль проходило очень много встреч, где я объяснял всем иностранным представителям, что никакого шанса у России победить Украину наскоком нет, мы будем защищаться, и мы будем воевать", — рассказал он.

Однако, несмотря на это, в первые две-три недели войны против России поставки оружия от западных стран Украине были очень ограничены.

"Мы считали каждый снаряд и каждую винтовку, военные решали, куда их нужно направить в первую очередь. Сейчас немного стало легче, но еще раз подчеркиваю: военные считают, что оружия нужно еще больше", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО особо отметил, что на данный момент Украина получает гораздо лучшее вооружение, чем она получала месяц назад.

"Это, например, М777 гаубицы, которые уже совсем другого качества и совсем другие калибры, это уже натовские стандарты, так называемый 155 калибр, таких снарядов нужно больше для достижения целей, которые ставят перед собой военные. Это уже совсем другой уровень войны, и уже не та техника, которая была в начале", — сказал он.

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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что вариант с переносом войны на территорию страны-агрессора, Российской Федерации, безусловно существует, но для него должны совпасть множество факторов.

"Это будет зависеть от многих факторов. Сам Путин же сказал, что военторг есть в любом городе. На сколько я понимаю, он уже появился в Брянске, Курске, Белгороде. Может там появится Белгородская, Курская, Брянская народные республики", ‒ говорит Данилов.

Вместе с тем, секретарь СНБО заверил, что украинская армия ни у кого не будет спрашивать советов и рекомендаций по поводу того, как правильно защищать Украину.

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