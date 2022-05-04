"Готовьтесь, братья": Данилов предупредил Молдову и Казахстан о нападении России

Данилов предупредил Молдову и Казахстан о нападении России / УНИАН

Россия не остановится только на Украине. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, другим странам уже нужно готовиться к предстоящему нападению.

Речь идет о Казахстане и Молдове. Такое заключение Данилов сделал после очередного заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Данилов заявил, что Россия не остановится на Украине, поэтому Казахстану вместе с Молдовой нужно готовиться к нападению.

"Сейчас мир начал такое движение со многими процессами. Я уверен, что в Украине эта война не остановится. Будет еще много других вещей. Лавров на днях сказал, что казахи и молдаване – это братья. Готовьтесь, братья казахи и братья молдаване", – заявил секретарь СНБО.

Отметим, что британское издание The Times ранее сообщало, что Российская Федерация уже разработала четкий план вторжения на территорию Молдовы. События, которые разовьются в стране, также могут быть решающими и для Украины.

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