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Россия разработала четкий план нападения на Молдову - The Times

1 мая 2022, 23:39

Источники британского издания The Times в украинской разведке утверждают, что Россия разработала четкие планы вторжения в Молдову.

Россия,флаг
Россия разработала план вторжения в Молдову / Reuters

Российская Федерация уже разработала четкий план вторжения на территорию Молдовы. События, которые разовьются в стране, также могут быть решающими и для Украины, пишет The Times.

Источники британского издания The Times в украинской разведке утверждают, что Россия разработала четкие планы вторжения в Молдову.

Ссылаясь на источник в украинской разведке, издание сообщает о том, что Кремль уже принял решение о нападении. Если же России удастся захватить контроль над страной, то Украина станет уязвимее с военной точки зрения.

Если страна оккупант признает независимость Приднестровья, это будет прямой угрозой и нарушением территориальной целостности Молдовы. Россия будет повторять "донбасский сценарий", поставлять туда оружие и захочет его присоединить к своему составу.

Между тем российские спецслужбы рассматривают возможность организации беспорядков и мятежей в стране на фоне недовольства среди местных из-за роста цен.

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Источники журналистов считают, что Россия также планирует осуществить высадку десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье.

Однако, издание отмечает, что эти утверждения идут вразрез с западным разведчикам, которые считают, что Россия не имеет достаточно возможностей, чтобы безопасно пролететь над ПВО украинцев на территории Одесской области. Также для поставки боеприпасов и усиления военных, россиянам необходимо создать сухопутный "коридор" из временно оккупированного Херсона через Николаевскую и Одесскую область, подвергая себя на отпор.

Военную операцию могут осуществить ближе к 9 мая, когда президент Российской Федерации Владимир Путин, якобы, может объявить о признании независимости Приднестровья. Также Россия может высадить десант одновременно с организацией беспорядков и протестов в Кишиневе.

Война России против Украины

Российский президент Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале войны России против Украины. Российские военные действия он назвал "специальной военной операцией". Войска РФ вторглись на территорию Украины, в том числе, и с Беларуси. Наземная интервенция сопровождалась ракетными и авиационными ударами по военным и гражданским объектам.

Война продолжается. Силы обороны Украины по-прежнему отражают вражеские атаки России.

Замкомандующего войсками Центрального восточного округа РФ Рустам Миннекаев ранее заявил о начале Москвой второй фазы так называемой "спецоперации". В рамках второго этапа войны Россия собирается захватить все районы Донецкой и Луганской областей, а также юг страны. Оккупанты будут пробивать коридор в захваченный Крым.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что ВСУ могут пойти в наступление на позиции войск РФ в Украине уже в середине июня. В период до конца мая-начала июня Киеву должны поставить нужное количество оружия. Применения таких вооружений может изменить баланс сил на определенных участках фронта.

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