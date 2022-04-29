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Армия Украины получает возможность победить Россию на поле боя – Арестович

29 апреля 2022, 12:51

Тень войны легла уже на Молдову, Беларусь и саму Россию, рассказал советник главы Офиса президента.

ВСУ
Войска Украины быстро получают помощь мирового сообщества / Минобороны Украины

Война, которую Москва ведет против Киева, может расшириться на другие соседние страны. Тень военных действий уже легла на республику Беларусь, Молдову и саму РФ. В дальнейшем боевые действия вряд ли удержатся в рамках так называемой "спецоперации" и границ украинского государства. При этом в Украине постепенно появляются условия для военной победы над войсками России. Помощь мира приходит очень быстро, повторения ситуации с Афганистаном не будет. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В ходе разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным он рассказал о том, что география военных действий, которые сейчас идут в Украине, может расшириться. Тень войны уже на Молдове, Беларуси и самой России.

Читайте такжеВСУ пойдут на полное уничтожение войск России, если оккупанты добьют Мариуполь – Арестович"Тень войны легла на Молдову, на Беларусь и на саму Россию. Война расползается, она не удержится ни в рамках "спецоперации", ни в рамках границ Украины. Она отбросила очень серьезную тень и в этой тени видны вспышки пожаров", - отметил чиновник.

Также он добавил, что Украина получает возможность победить Россию на поле боя. Мировое сообщество быстрыми темпами оказывает помощь. Ситуация с Афганистаном не повторится.

"В Украине созревают условия для военной победы. Помощь от мировых лидеров приходит очень быстро. Они поняли, что мы не сдадимся! Второго Афганистана не будет", - подчеркнул Алексей Арестович.

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Война России против Украины

Российский президент Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале войны России против Украины. Российские военные действия он назвал "специальной военной операцией". Войска РФ вторглись на территорию Украины, в том числе, и с Беларуси. Наземная интервенция сопровождалась ракетными и авиационными ударами по военным и гражданским объектам.

Война продолжается. Силы обороны Украины по-прежнему отражают вражеские атаки России.

Замкомандующего войсками Центрального восточного округа РФ Рустам Миннекаев ранее заявил о начале Москвой второй фазы так называемой "спецоперации". В рамках второго этапа войны Россия собирается захватить все районы Донецкой и Луганской областей, а также юг страны. Оккупанты будут пробивать коридор в захваченный Крым.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что ВСУ могут пойти в наступление на позиции войск РФ в Украине уже в середине июня. В период до конца мая-начала июня Киеву должны поставить нужное количество оружия. Применения таких вооружений может изменить баланс сил на определенных участках фронта.

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