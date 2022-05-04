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В России могут появиться Белгородская, Курская, Брянская народные республики - Данилов

4 мая 2022, 10:19

Для того, чтобы боевые действия перекинулись на территорию Российской Федерации, говорит Алексей Данилов, должны совпасть множество факторов.

Данилов, наемники
Алексей Данилов / Коллаж Reuters УНИАН

Вариант с переносом войны на территорию страны-агрессора, Российской Федерации, безусловно существует, но для него должны совпасть множество факторов. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью проекта "Антиподы" Сергея Иванова на канале "Исландия".

"Это будет зависеть от многих факторов. Сам Путин же сказал, что военторг есть в любом городе. На сколько я понимаю, он уже появился в Брянске, Курске, Белгороде. Может там появится Белгородская, Курская, Брянская народные республики", ‒ говорит Данилов.

Вместе с тем, секретарь СНБО заверил, что украинская армия ни у кого не будет спрашивать советов и рекомендаций по поводу того, как правильно защищать Украину.

"Что касается нашей независимости, то после того, что сделал Путин, мы будем ее защищать так, как сочтем нужным. И никого спрашивать не будем, и его, в том числе", ‒ сказал Данилов.

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Напомним, ранее Алексей Данилов говорил, что Россия не остановится только на Украине. По словам секретаря СНБО, другим странам уже нужно готовиться к предстоящему нападению - в первую очередь Казахстану и Молдове.

"Сейчас мир начал такое движение со многими процессами. Я уверен, что в Украине эта война не остановится. Будет еще много других вещей. Лавров на днях сказал, что казахи и молдаване – это братья. Готовьтесь, братья казахи и братья молдаване", – заявил секретарь СНБО..

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Автор: Егор Бунин
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СНБО новости Украины Алексей Данилов война России и Украины
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