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Данилов заявил, что Венгрия знала о планах Путина по Украине – Будапешт ответил резким обвинением

3 мая 2022, 17:49

Будапешт отказывается от поставок оружия Киеву и не будет менять своего решения.

украина, венгрия
В Венгрии считают, что заявления Данилова продиктованы якобы тем, что государство отказалось поставлять оружие Украине / УНИАН

Государственный секретарь Венгрии по международным связям и отношениям Золтан Ковач назвал якобы "распространением фейковых новостей" и "выдумыванием лжи" слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что в Будапеште знали о плане главы РФ Владимира Путина напасть на украинское государство. По его мнению, Киев так реагирует, дескать, из-за отказа венгров поставлять оружие украинцам.

В своем Twitter-аккаунте он написал, что 3 апреля венгры приняли решение, согласно которому Будапешт не будет отправлять оружие Киеву. Свою позицию венгры менять не собираются.Читайте такжеОрбан объявил о своей победе на выборах в Венгрии, назвав Зеленского "оппонентом"

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По мнению дипломата, именно поэтому, дескать, появилось заявление Данилова о том, что Россия предупредила Венгрию о нападении Украины.

"3 апреля венгры решили, что Венгрия не будет поставлять оружие в Украину. Хотя мы понимаем, что Украина не приветствует наше решение, распространение фейковых новостей и выдумывание лжи не изменят нашей позиции", - подчеркнул Золтан Ковач.

Заявление Данилова о Венгрии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее сказал, что Венгрия открыто заявляет о своем сотрудничестве с Россией, а Будапешт заранее был предупрежден Москвой о нападении российских оккупантов на украинское государство.

По словам чиновника, Венгрия считала, что ей удастся забрать часть территории Украины. По результатам войны Будапешт может столкнуться с проблемами.

"Та же Венгрия, которая открыто заявляет о своем сотрудничестве с РФ. Более того, она была предупреждена Путиным, что будет нападение на нашу страну. Вы видели ее позицию. Она считала, что сможет забрать часть территории. Ну, увидим, какие последствия будут для этой страны по результатам этой войны", - предупредил Данилов.

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