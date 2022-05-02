УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

Венгрия знала о планах Путина и хотела забрать часть территории - Данилов

2 мая 2022, 22:15

Данилов считает, что венгерские власти знали о подготовке агрессии против Украины. Более того, имел свой территориальный интерес, убежден он.

Данилов
Данилов высказался о позиции Венгрии / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время телемарафона UAразом подверг резкой критике позицию Венгрии относительно развязанной Россией войны против Украины.

Данилов считает, что венгерские власти знали о подготовке агрессии против Украины. Более того, имел свой территориальный интерес, убежден он.

"Та же Венгрия, которая открыто заявляет о своем сотрудничестве с РФ. Более того, она была предупреждена Путиным, что будет нападение на нашу страну. Вы видели ее позицию. Она считала, что сможет забрать часть территории. Ну, увидим, какие последствия будут для этой страны по результатам этой войны", – заявил секретарь Совбеза.

Газовый шантаж Запада со стороны России

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявлял, что Россия собирается получать уплату за газ от Европы в рублях. По его словам, в Москве решили сделать такой выбор якобы из-за нецелесообразности получения уплаты в долларах в условиях санкций со стороны Запада.

Напомним, Россия в среду, 27 апреля, прекратила поставлять газ в Польшу и Болгарию, ведь те отказались платить в рублях.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия поставила цель для всех стран-участниц ЕС отказаться от импорта российского газа до 2027 года.

Однако, как заявлял глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, страны-члены Европейского Союза сейчас не имеют согласия относительно введения полного эмбарго на российские энергоносители или повышения пошлин на импорт российской нефти и газа.

РФ выдвинула ультиматум странам Европы, который предусматривает отказ Газпрома поставлять им газ в том случае, если они не будут платить за топливо в рублях. Срок российского условия истекает 21 мая. Финляндия уже получила предупреждение о прекращении поставок топлива. Как считают в Хельсинки, от газа из РФ могут быть отключены многие страны Евросоюза.

Читайте также:

viber
СНБО война в Украине военная агрессия РФ новости Украины Алексей Данилов
Реклама
Популярное
"Самый тяжелый период прошел": астролог составил гороскоп для Украины на май и рассказал о победе"Самый тяжелый период прошел": астролог составил гороскоп для Украины на май и рассказал о победе Украина "поплывет": синоптики предупредили о резкой смене погоды и похолоданииУкраина "поплывет": синоптики предупредили о резкой смене погоды и похолодании 3 самые лучшие короткие стрижки для женщин после 50 лет с эффектом омоложения3 самые лучшие короткие стрижки для женщин после 50 лет с эффектом омоложения "Черный" доллар резко рванул вверх: стала известна неожиданная причина"Черный" доллар резко рванул вверх: стала известна неожиданная причина Болезнь Путина стремительно прогрессирует, необходима операция: СМИ назвали имя преемникаБолезнь Путина стремительно прогрессирует, необходима операция: СМИ назвали имя преемника
Поддержите Главред

Последние новости

22:48

Новая "губерния" и "Небесный город": в ГУР раскрыли планы РФ по захваченным территориям

22:39

Российский актер-путинист рассказал о дружбе с Хлывнюком: "Вступил в эту безумную тероборону"

22:30

"Бучанский палач" ответил на обвинения в геноциде украинцев под КиевомВидео

22:15

Венгрия знала о планах Путина и хотела забрать часть территории - ДаниловВидео

22:00

В Украине поставили "на паузу" мобилизацию в ВСУ: новой волны пока не будет – ДаниловВидео

Реклама
21:59

Ад под Киевом: орки насиловали 15-летнюю девочку на глазах умирающей материВидео

21:52

Финляндия вступает в НАТО: РФ усилит войска и ПВО у ее границ и ударит по банковской системе – СНБОВидео

21:44

Украина и РФ не подпишут договор о мире: Киев ожидает исключительно капитуляции Москвы – ДаниловВидео

21:26

Это месть: в СНБО высказались о сегодняшних ракетных ударах по ОдессеВидео

21:25

Педофил, дворник и уборщица: у Зеленского высмеяли новую "власть" оккупантовВидео

20:58

РФ казнит пленных: в США рассказали об убийстве украинского защитника МариуполяВидео

20:39

Орки под побоями заставляли украинских солдат учить гимн РФ

20:28

Оккупанты пошли в наступление на Славянск и гонят резервы для нового штурмаВидео

20:15

Войска РФ нанесли по Одессе ракетный удар: попали в религиозное сооружение, пострадали и погибли людиВидео

20:04

Большое счастье или непростые времена: кому из знаков коридор затмений" принесет перемены

20:00

Оккупанты установили понтон через реку Северский Донец - Генштаб

19:57

В РФ готовятся объявить всеобщую мобилизацию: в разведке назвали датуВидео

19:31

Орки отказываются умирать в Украине: бегут с передовой и ломают свою техникуВидео

19:27

Пока Путин тратит деньги на ракеты, его армию расстреляют из пушек: почему Россия проиграет войнумнение

19:24

В Берлине резко высказались о скандальном заявлении Лаврова

Реклама
19:12

Украинцем быть престижно: голливудская актриса ищет родства с украинским гетманом

18:59

Мощный удар ВСУ под Изюмом: в Пентагоне раскрыли детали визита генерала РФ ГерасимоваВидео

18:29

Новый зашквар оккупантов: ВСУ взорвали склад боеприпасов орков в ЧернобаевкеВидео

18:22

"Зло набирает обороты, место России – в изоляторе": Украина готовит обращение к США по статусу РФВидео

18:10

Почему Россия распадетсямнение

17:58

Порвут рашистов на куски: США вооружили Украину мощными гаубицами М777Видео

17:33

Гигантский столб дыма: на Урале взорвался завод с зарядами к РСЗО, есть жертвыВидео

17:28

"Извините, я угнал вашу машину": трогательная история об украинцах во время войны

17:28

На Харьковщине Укравтодор создает временные переправы возле разрушенных мостов

17:15

ВСУ задавят войска РФ: России грозят распад, смуты и гражданские войны – террорист ГиркинВидео

16:58

РФ не хватает пушечного мяса: "добровольцев" из глуши заманивают длинным рублемВидео

16:30

Пытал и расстреливал безоружных со связанными руками: названо имя бучанского палачаВидео

16:22

Медсестра из Лисичанска, которая из-за взрыва мины потеряла обе ноги, вышла замуж во ЛьвовеВидео

16:21

Радоница 2022 в Украине: дата, традиции и запреты праздника

16:01

Как очистить плиту от старого жира и нагара – 4 совета хозяйкам

15:53

Мобилизация в Украине сбавила темпы: показатели выполнены, но ее могут продлить после 24 мая – ВСУВидео

15:42

Злата Огневич прокомментировала свою нетрадиционную ориентацию: "Уважайте выбор каждого человека"

15:35

Тихий переворот в России: что указывает на то, что Путина выводят из игрымнение

15:27

"Несправедливо Галкина мочат": Собчак поблагодарила Киркорова за разнос пропагандистки Симоньян

15:26

Грузят трупы в авто, которыми привозят гуманитарку: оккупанты вывозят из Мариуполя тела убитых людейВидео

Реклама
15:16

"Вместо войны - селфи и мэйк: украинская блогерка Стужук показала свои беззаботные будни за границей

15:05

Юрий Романенко. Зачем Лавров сделал Гитлера евреемВидеоблоги

14:50

Дочь Немцова вышла за гражданина РФ, который поддерживает Украину

14:24

Война уже в решающей стадии: следующие 2-3 недели определят то, что будет в течение 2-3 лет – ХоджесВидео

14:11

Включая командира: целая рота российских солдат отказалась воевать в Украине

14:10

Трущобы: в сети показали, как страшно выглядит станция скорой помощи РФ в 200 км от Москвы

14:07

Что посадить в тени под забором, возле зданий и под плодовыми деревьями - список культурВидео

13:51

Сломали планы орков: ВСУ уничтожили много техники РФ, которая готовилась атаковать на ХарьковщинеВидео

13:11

Другая война: какой дальше будет борьба с Россиеймнение

13:02

Лавров отмочил антисемитское заявление о "еврее-Гитлере": Украина ответила, Израиль шокированВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять