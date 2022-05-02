Венгрия знала о планах Путина и хотела забрать часть территории - Данилов

Данилов высказался о позиции Венгрии / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время телемарафона UAразом подверг резкой критике позицию Венгрии относительно развязанной Россией войны против Украины.

Данилов считает, что венгерские власти знали о подготовке агрессии против Украины. Более того, имел свой территориальный интерес, убежден он.

"Та же Венгрия, которая открыто заявляет о своем сотрудничестве с РФ. Более того, она была предупреждена Путиным, что будет нападение на нашу страну. Вы видели ее позицию. Она считала, что сможет забрать часть территории. Ну, увидим, какие последствия будут для этой страны по результатам этой войны", – заявил секретарь Совбеза.

Газовый шантаж Запада со стороны России

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявлял, что Россия собирается получать уплату за газ от Европы в рублях. По его словам, в Москве решили сделать такой выбор якобы из-за нецелесообразности получения уплаты в долларах в условиях санкций со стороны Запада.

Напомним, Россия в среду, 27 апреля, прекратила поставлять газ в Польшу и Болгарию, ведь те отказались платить в рублях.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия поставила цель для всех стран-участниц ЕС отказаться от импорта российского газа до 2027 года.

Однако, как заявлял глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, страны-члены Европейского Союза сейчас не имеют согласия относительно введения полного эмбарго на российские энергоносители или повышения пошлин на импорт российской нефти и газа.

РФ выдвинула ультиматум странам Европы, который предусматривает отказ Газпрома поставлять им газ в том случае, если они не будут платить за топливо в рублях. Срок российского условия истекает 21 мая. Финляндия уже получила предупреждение о прекращении поставок топлива. Как считают в Хельсинки, от газа из РФ могут быть отключены многие страны Евросоюза.

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